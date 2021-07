As principais cidades da região metropolitana de Curitiba divulgaram seus calendários de vacinação contra a covid-19 para os próximos dias e boa parte delas deve realizar um mutirão de imunização neste próximo fim de semana (10 e 11). Confira a seguir como está a programação para a vacinação para os próximos dias na RMC e também em cidades do Litoral:

Araucária

Documentos necessários:

Caminhoneiros – documento de identificação com foto, comprovante de endereço, documento comprobatório da função: carteira de trabalho ou crachá funcional; ou contracheque com documento de identidade; ou carteira de sócio(a) de cooperativa do transporte de carga (categoria de motorista); ou carteira de sócio(a) dos sindicatos de transportes (categoria de motorista); ou comprovante de inscrição no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC). Todos os comprovantes deverão ser acompanhados da carteira de habilitação (p/ motorista categorias C ou E).

Profissionais do transporte coletivo – Documento de identificação com foto, comprovante de endereço e documento comprobatório da função: carteira de trabalho ou crachá funcional; ou contracheque com documento de identidade; ou carteira de sócio (a) dos sindicatos de transportes (categoria profissional) ou cooperativas de transporte.

Sábado (10 de julho)

Caminhoneiros e profissionais de empresas de transporte coletivo

Almirante Tamandaré

Documentos necessários:

Fazer o cadastro no site da prefeitura, documento com foto, CPF, comprovante de residência e carteira de vacinação.

Sábado (10 de julho)

Mutirão de vacinação das 8h30 às15h30 no Centro da Juventude e drive thru no Parque Anibal Khury, para pessoas com 40 anos completos ou mais e grupos prioritários.

Campo Largo

Documentos: Carteira de Habilitação categoria C ou E, carteira de sócio de cooperativa de transporte de carga ou carteira de sócio dos sindicatos dos transportes ou declaração da empresa que comprove vínculo, comprovante de residência, documento pessoal com foto e CPF e uma caneta.

TRABALHADORES DE EMPRESA DO TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS – 18 anos ou mais.

Documentos: Declaração da empresa que comprove vínculo, comprovante de residência, documento pessoal com foto e uma caneta.

MOTORISTAS ASSOCIADOS OU EMPREGADOS DE COOPERATIVAS OU DE EMPRESAS DE TRANSPORTE ESCOLAR – 18 anos ou mais.

Documentos: Carteira de sócio dos sindicatos dos transportes (categoria profissional) ou cooperativa de transporte ou declaração da empresa que comprove vínculo, documento pessoal com foto e CPF, e uma caneta.

TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO (ENSINO REGULAR E SUPERIOR PRESENCIAL) – 18 anos ou mais.

Documentos: Declaração que comprove vínculo com a instituição, documento pessoal com foto e CPF, comprovante de endereço e uma caneta.

COMORBIDADES – 18 anos ou mais, PRÉ AGENDADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE

Documentos: carteira de vacinação, documento pessoal com foto, comprovante de endereço e uma caneta.

GESTANTES E PUÉRPERAS – 18 anos ou mais

Documentos: documento pessoal com foto e CPF, cartão do pré natal, comprovante de endereço e uma caneta.

SEGUNDA DOSE DA VACINA (conforme o cartão vacinal)

Documentos: documentação específica de acordo com cada grupo.

Sábado (10 de julho)

REPESCAGEM PARA OS SEGUINTES GRUPOS DA 1ª DOSE

MOTORISTAS DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS: CAMINHONEIROS (EMPREGADOS, COOPERADOS OU AUTÔNOMOS) – 18 anos ou mais.

Segunda-feira (12 de julho)

41 anos completos

Campo Magro

Documentos necessários: documento de identificação com foto, cartão do SUS, CPF e comprovante de residência.

Sábado (10 de julho)

Pessoas de 41, 40 e 39 anos

Colombo

A prefeitura não chegou a divulgar calendário de vacinação para os próximos dias.

São José dos Pinhais

Documentos:

– Documento com foto;

– CPF;

– Comprovante de residência;

– Carteirinha de vacinação (quem tiver).

Além disso, é necessário ter realizado o pré-cadastro.

Se puder doe 1kg de alimento não perecível, que será destinado para quem mais precisa.

Sábado (10 de julho) horário conforme mês de nascimento

Apenas 41 anos completos, nascidos de julho a dezembro

Fazenda Rio Grande

A prefeitura não chegou a divulgar calendário de vacinação para os próximos dias.

Pinhais

Documentos: documento de identificação, CPF, carteira de vacinação e comprovante de residência.

Sábado (10 de julho)

Pessoas de 40 a 59 anos com agendamento.

Morretes

A prefeitura não chegou a divulgar calendário de vacinação para os próximos dias.

Matinhos

A prefeitura não chegou a divulgar calendário de vacinação para os próximos dias.

Paranaguá

Sábado e domingo (10 e 11 de julho)

Mutirão de segunda dose

Guaratuba

A prefeitura não chegou a divulgar calendário de vacinação para os próximos dias.