A prefeitura de Curitiba informou que vai retomar a imunização contra a Covid-19 dos caminhoneiros de 30 anos completos ou mais. O atendimento será na quarta-feira (7) e será feito exclusivamente no Pavilhão do Parque Barigui, das 8h às 18h.

A imunização deste grupo prioritário foi aberta em 29 de junho, mas, segundo a Secretaria Municipal da Saúde, o número de vacinados foi superior à quantidade de doses recebidas pelo município para o público. Assim, a vacinação dos caminhoneiros acabou suspensa no dia seguinte, em 30 de junho. Nesta segunda-feira (5), Curitiba recebeu mais 4.235 doses exclusivamente para caminhoneiros, dentro da remessa feito pelo governo do Paraná.

LEIA TAMBÉM:

>> Curitiba vacina pessoas com 41 e 42 anos nesta terça-feira

>> Quer escolher a vacina da covid-19? Quem recusar imunizante vai pro fim da fila no PR

A capital do estado também recebeu nesta segunda-feira (5) mais 37.138 doses para a população em geral (o que permitiu a ampliação da vacinação para as faixas etárias de 42 e 41 anos) e mais 3.140 doses de Coronavac reservadas para segunda aplicação.

O que levar

Para receber a vacina os motoristas de caminhão precisarão apresentar comprovante de endereço de Curitiba (em seu nome ou do cônjuge, com certidão de união estável ou casamento) e carteira de habilitação C, D ou E. Além da habilitação e do comprovante de endereço, o caminhoneiro deve apresentar um dos seguintes documentos: comprovante de inscrição no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga, carteira de trabalho ou crachá funcional, contracheque com documento de identidade, carteira de sócio de cooperativa de transporte de carga (categoria motorista) ou carteira de sócio dos sindicatos de transporte (categoria motorista).