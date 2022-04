Sábado (30) será o Dia D da vacinação contra a gripe em todo o país. Em Curitiba, 26 unidades básicas de saúde estarão abertas das 8h às 17h para vacinar crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias), público-alvo definido pelo Ministério da Saúde.

No Dia D, as crianças também receberão uma dose da Vacina Tríplice Viral (VTV). Ela protege contra caxumba, rubéola e o sarampo, que voltou ter aumento de casos no país. A VTV será aplicada mesmo nas crianças que estiverem com a situação vacinal em dia.

No caso das crianças que já receberam ao menos uma dose da vacina influenza em anos anteriores, o esquema vacinal será com apenas uma dose. Já para as crianças que serão vacinadas pela primeira vez, a orientação é que a segunda dose seja aplicada 30 dias após a primeira.

Segundo estimativas da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) mais 125 mil crianças estão elegíveis para a vacinação deste sábado.

O diretor do centro de epidemiologia da SMS, Alcides Oliveira, orienta sobre a importância de que pais ou responsáveis mantenham a situação vacinal das crianças em dia.

“Estamos vendo, nos últimos dias, um aumento de busca por atendimento a crianças com sintomas respiratórios, viroses e outras infecções bacterianas. Algumas dessas doenças podem ser prevenidas pelas vacinas, por isso é muito importante aderir à campanha”, disse Oliveira.

Triplice Viral

A Vacina Tríplice Viral (VTV) protege contra caxumba, rubéola e sarampo, que voltou ter aumento de casos no país. Em Curitiba, não há registro da doença esse ano, mas os casos de sarampo têm crescido em outros estados. Com a circulação das pessoas para outras cidades, a doença pode chegar e se espalhar se não houver um grande movimento de vacinação.

“O sarampo é uma doença extremamente contagiosa, que pode causar complicações e até óbito, principalmente em crianças. Essa doença pode ser evitada pela vacina”, explicou Oliveira.

Convocados que não puderem comparecer no Dia D poderão buscar os pontos de vacinação ao longo da semana. A repescagem também vale para os idosos que ainda se imunizaram contra a gripe.

A campanha de 2022

A SMS iniciou a campanha contra a gripe deste ano em 30 de março e já imunizou mais de 93 mil pessoas na cidade. O público prioritário é definido pelo ministério de acordo com a vulnerabilidade e a possibilidade de complicações no caso de contrair gripe.

A campanha nacional foi dividida em duas etapas. Em Curitiba, já foram convocados os idosos e também está em andamento a vacinação dos profissionais de saúde. Neste sábado, a campanha será ampliada para as crianças. A convocação dos demais grupos prioritários depende da chegada de nova remessa de vacinas.

Faltam ser convocados: gestantes e puérperas; povos indígenas; professores; pessoas como comorbidades; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte; trabalhadores portuários; forças de segurança; forças armadas; funcionários do sistema de privação de liberdade, a população privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.

Documento e máscara

Para a vacinação, basta ir a um dos locais de atendimento, levar um documento com foto e CPF do pai ou responsável e um documento de identificação da criança.

A SMS lembra que em Curitiba continua obrigatório o uso máscaras em serviços de saúde. Portanto, para a vacinação, é obrigatório o uso de máscara.

Previna-se

Além da vacinação para o público mais vulnerável, os cuidados não farmacológicos para evitar a proliferação dos vírus respiratórios, não apenas da gripe, precisam ser mantidos, como higienizar as mãos com frequência, arejar os ambientes, evitar aglomerações e locais fechados.

Se tiver sintomas gripais (febre, tosse, mal-estar generalizado, dor de garganta, dor de cabeça, dor no corpo, calafrios) a recomendação é ficar em isolamento. Em caso de necessidade de deslocamento para buscar atendimento de saúde, a orientação é usar máscara de proteção facial.

Para os usuários do SUS com sintomas respiratórios leves, o atendimento inicial pode ser feito por telefone pela Central 3350-9000, de segunda a domingo das 8h às 20h.

Além disso, ao espirrar, é importante manter a “etiqueta”, para evitar o contágio de outras pessoas. “Ao tossir ou espirrar, cubra a boca com a parte interna do braço”, explica Oliveira. “Evite colocar a mão na frente da boca e tocar em outras superfícies, contaminando-as.”

Quem pode receber a vacina contra gripe neste sábado

– Crianças de seis meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias)

Locais de vacinação para o Dia D

Das 8h às 17h

Bairro Novo

US Parigot de Souza- Rua João Eloy de Souza, 111 – Sítio Cercado

US Coqueiros – Rua Coronel Victor Agner Kendrick, 80 – Sitio Cercado

US Sambaqui – Rua Roberto Dala Barba, 44 – Sítio Cercado

Cajuru

US Salgado Filho – Avenida Senador Salgado Filho, 5.265 – Uberaba

US Trindade 2 – Rua Sebastião Marcos Luiz, 1.197- Cajuru

US Solitude – Avenida Senador Salgado Filho, 5.265 – Uberaba

Portão

US Vila Guaíra – Rua São Paulo, 1495 – Vila Guaíra

US Santa Quitéria 2 – Rua Bocaíuva, 310 – Santa Quitéria

US Parolin – Rua Sergipe, 59 – Vila Guaíra

Santa Felicidade

US Campina do Siqueira – Rua General Mário Tourinho, 1684 – Campina do Siqueira

US Pinheiros – Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

Boqueirão

US Visitação – Rua Bley Zorning, 3.136 – Boqueirão

US Menonitas – Rua Domício da Costa, 52 – Xaxim

US Irmã Tereza Araújo – Rua Maestro Carlos Frank, 785 – Boqueirão

Pinheirinho

US Vila Feliz – Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

US Sagrado Coração – Rua Antônio Claudino, 375 – Pinheirinho

Boa Vista

US Barreirinha – Rua Santa Gema Galgani, 353 – Barreirinha

US Bairro Alto – Rua Jornalista Alceu Chichorro, 314 – Bairro Alto

US Bacacheri – Avenida Erasto Gaertner, 797 – Bacacheri

CIC

US Atenas – Emília Erichsen, 45 – Cidade Industrial

US Cândido Portinari – Rua Durval Leopoldo Landal, 1529 – Cidade Industrial

US Oswaldo Cruz – Rua Pedro Gusso, 3749 – Cidade Industrial

Tatuquara

US Monteiro Lobato – Rua Olívio José Rosetti, 538 – Tatuquara

US Dom Bosco – Rua Ângelo Tosin, 100 – Campo do Santana

US Moradias da Ordem – Rua Jovenilson Americo de Oliveira, 240 – Tatuquara

Matriz

US Mãe Curitibana – Avenida Jaime Reis, 331 – Alto do São Francisco

