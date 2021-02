Começa, nesta quarta-feira (10), a vacinação contra covid-19 de idosos com 95 anos ou mais. A vacinação ocorre em 11 pontos fixos, além de locais com atendimento no sistema drive-thru, dentro do carro. São eles Parque Barigui, ao lado do chamado Pavilhão da Cura, e no Estacionamento do Santuário Nossa Senhora do Carmo, no bairro Boqueirão. Lembrando que a vacinação para os idosos acima dos 90 anos não será agendada, mas é recomendado fazer um cadastro antes para agilizar a vacinação.

+Viu essa? Cronograma de vacinação para curitibanos entre 55 e 74 anos que circula no WhatsApp é falso!

Lembrando que nesta quarta-feira a vacinação é apenas para idosos com 95 anos ou mais. Relembre as datas desta fase:

95 anos ou mais: quarta-feira, 10 de fevereiro

93 anos ou mais: quinta-feira, 11 de fevereiro

90 anos ou mais: sexta-feira, 12 de fevereiro

Para receber a dose é importante que os idosos estejam com um acompanhante e levem o documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência.

Cadastro prévio

Para agilidade das equipes de vacinação, a secretaria pede que familiares ou responsáveis façam o cadastro online do idoso na plataforma do Saúde Já, disponível para sistemas Android e iOS, pelo site do Saúde Já ou pelo aplicativo do celular.

O cadastro prévio economiza tempo de espera, evita filas e aglomerações. Caso não tenha, é necessário fazer o cadastramento na hora. Quem já tiver o cadastro não precisa do comprovante de residência.

Drive-thru Parque Barigui – 9h às 16h

A única entrada permitida para acesso ao Pavilhão da Cura (Parque Barigui) será pela BR-277. O mesmo vale para os frequentadores do parque.

A Alameda Ecológica Burle Marx permanecerá bloqueada. A saída dos carros será pela Avenida Cândido Hartmann.

Drive-thru Boqueirão – 9h às 16h

O ponto drive-thru do Boqueirão é o Estacionamento do Santuário Nossa Senhora do Carmo. A entrada dos veículos será feita exclusivamente pelo segundo portão do estacionamento pela Rua Frederico Mauer.

As filas de veículos com destino à vacinação serão formadas na Rua Gabriel Corisco Domingues, a partir de onde será possível virar à esquerda para acesso à Rua Frederico Mauer. Já a saída acontece pela Rua Gabriel Corisco Domingues, unicamente no sentido Terminal do Carmo.

Para os demais veículos ficará bloqueada a passagem na quadra da Rua Gabriel Corisco Domingues, entre a Frederico Maurer e a Tenente Francisco Ferreira de Souza (junto à rotatória que dá acesso ao Terminal do Carmo).

Locais fixos de vacinação – das 8h às 17h

1 – Pavilhão da Cura

Parque Barigui

2 – US Salvador Allende

Rua Celeste Tortato Gabardo, 1.712 – Sítio Cercado

3 – US Vila Diana

Rua René Descartes, 537 – Abranches



4 – US Jardim Paranaense

Rua Pedro Nabosne, 57 – Alto Boqueirão

5 – US Camargo

Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru

6 – US Ouvidor Pardinho

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

7- US Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo



8 – US Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

9 – Clube da Gente CIC

R. Hilda Cadilhe de Oliveira



10 – Rua da Cidadania do Tatuquara

R. Olivardo Konoroski Bueno, s/n



11- Rua da Cidadania do Fazendinha

Rua Carlos Klemtz, 1700