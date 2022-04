A Secretaria Municipal da Saúde amplia a vacinação contra a influenza e o segundo reforço (quarta dose) anticovid e convoca novo público para a próxima semana. Confira o cronograma completo abaixo.

A aplicação das duas vacinas acontece de forma simultânea. Segundo orientação do Ministério da Saúde, para os adultos não há contraindicação de aplicação dos imunizantes no mesmo dia.

“Para os adultos, o Ministério da Saúde já liberou a aplicação das duas vacinas no mesmo dia, então a população convocada pode ir sem medo”, explica a superintendente de gestão da Secretaria Municipal da Saúde, Flávia Quadros.

Na segunda-feira (4), poderão receber as vacinas pessoas nascidas em 1939; na terça-feira (5), as nascidas em 1940; e na quarta-feira (6), as nascidas em 1941.

A convocação de novos públicos depende da quantidade de imunizantes contra as duas doenças disponíveis em estoque e do calendário nacional. Para se vacinar, é preciso apresentar documento de identificação com foto e CPF.

Onde tem vacina

A partir de segunda-feira a vacinação volta a ser realizada nos dez pontos fixos que podem ser consultados no site Imuniza Já. O atendimento é feito das 8h às 17h.

Contra a gripe

A vacinação contra a gripe acontece anualmente para grupos prioritários. A vacina de 2022 serve para imunizar contra a variante H3N2 Darwin, que já causou surto no país no início desse ano.

Segundo Flávia, essa é uma proteção tão importante quanto a da vacina contra a covid.

“Nós já tivemos um grande número de casos de influenza, inclusive com óbitos. A gripe também pode levar à morte e a melhor forma de prevenção é a vacina”, orienta a superintendente.

Quarta dose

O aplicativo Saúde Já Curitiba está enviando mensagens, como forma de lembrete, a todos que se encaixam nos critérios da convocação para receber a quarta dose.

Além de se encaixar na faixa etária convocada, é necessário ter atingido o intervalo mínimo de 120 dias desde a aplicação da terceira dose (primeiro reforço).

“Estudos apontaram que, após esse período, há uma redução na efetividade da vacina na população mais idosa, por conta do envelhecimento natural do sistema imunológico, a chamada imunosenescência, por isso é muito importante que nossos idosos recebam essa nova dose”, explica Flávia Quadros.

Vacina contra a gripe e quarta dose (segundo reforço) anticovid

– Segunda-feira (4/4) – nascidos até 1939

– Terça-feira (5/4) – nascidos até 1940

– Quarta-feira (6/4) – nascidos até 1941



Pontos fixos de vacina anticovid e contra gripe

Das 8h às 17h, para o público convocado

Distrito Sanitário Bairro Novo

Unidade de Saúde Parigot de Souza

Rua João Eloy de Souza, 111 – Sítio Cercado

Distrito Sanitário Boa Vista

Unidade de Saúde Vila Diana

Rua René Descartes, 537 – Abranches

Distrito Sanitário Boqueirão

Unidade de Saúde Visitação

Rua Bley Zorning, 3.136 – Boqueirão

Distrito Sanitário Cajuru

Unidade de Saúde Camargo

Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru

Distrito Sanitário CIC

Unidade de Saúde Cândido Portinari

Rua Durval Leopolpo Landal, 1.529 – CIC

Distrito Sanitário Matriz

Unidade de Saúde Ouvidor Pardinho

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

Distrito Sanitário Pinheirinho

Unidade de Saúde Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

Distrito Sanitário Portão

Unidade de Saúde Santa Quitéria II

Rua Bocaíuva, 310 – Santa Quitéria

Distrito Sanitário Santa Felicidade

Unidade de Saúde Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

Distrito Sanitário Tatuquara

Unidade de Saúde Dom Bosco

Rua Angelo Tosin, 100 – Campo do Santana