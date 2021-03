Doses no fim!

A aplicação das primeiras doses da vacina contra covid-19 em Curitiba pode ser, novamente, interrompida por causa da falta de doses a partir desta quarta-feira (17). Atualmente a prefeitura tem doses confirmadas para idosos com 78 anos ou mais, bem como a segunda dose para quem tem 86 anos ou mais. A prefeitura já chegou a suspender a vacinação em 19 de fevereiro, pelo mesmo motivo, quando estavam sendo vacinados idosos de 85 anos de idade.

Segundo a prefeitura de Curitiba, após uma nova conta feita com as doses remanescentes, manteve-se a vacinação pelo menos até quarta-feira.

Nesta terça-feira (16), a prefeitura confirma que serão aplicadas doses nos idosos de 77 anos completos, nascidos entre 1º de janeiro e 30 de junho. Já na quarta-feira (17), a vacinação de idosos com 77 anos nascidos entre 1 de julho e 31 de dezembro.

A partir de quinta-feira, quando na sequência entraria a vacinação do público de 76 anos, a vacinação depende do repasse de mais doses pelo Ministério da Saúde. Por isso, a prefeitura confirma apenas vacinação até quarta-feira.

Cronograma

– 77 anos completos, nascidos entre 1º de janeiro e 30 de junho: terça-feira, 16 de março

– 77 anos completos, nascidos entre 1º de julho e 31 de dezembro: quarta-feira, 17 de março

Segunda dose garantida

A informação de que a aplicação segue apenas até quarta-feira vale apenas para a primeira dose. Aqueles idosos de Curitiba que já tomaram a primeira dose estão com a segunda etapa da vacinação garantida e no cronograma.

Pontos de vacinação de idosos

LOCAIS FIXOS

De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

1 – Pavilhão da Cura

Parque Barigui

2 – Unidade de Saúde Salvador Allende

Rua Celeste Tortato Gabardo, 1.712 – Sítio Cercado

3 – US Vila Diana

Rua René Descartes, 724 – Abranches

4 – US Jardim Paranaense

Rua Pedro Nabosne, 57 – Alto Boqueirão

5 – US Camargo

Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru

6 – US Ouvidor Pardinho

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

7- US Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

8 – US Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

9 – Clube da Gente CIC

R. Hilda Cadilhe de Oliveira

10 – Rua da Cidadania do Tatuquara

R. Olivardo Konoroski Bueno, s/n

11 – Rua da Cidadania do Fazendinha

Rua Carlos Klemtz, 1700

DRIVE-THRU

De segunda a sexta-feira, das 9h às 16h

1 – Pavilhão da Cura – Parque Barigui (entrada somente pela BR-277)

2 – Estacionamento do Santuário Nossa Senhora do Carmo – Boqueirão (entrada pelo segundo portão do estacionamento, pela Rua Frederico Mauer)

3 – Paróquia Santo Antônio – Boa Vista (entrada única pela Rua Geraldo Gustavo Oscar Mueller)