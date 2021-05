Curitiba inicia na quinta-feira (6) a aplicação da primeira dose da vacina contra a covid-19 em parte do grupo de pessoas com comorbidades: os pacientes de hemodiálise e as pessoas com deficiência permanente com Benefício de Prestação Continuada. A imunização deste grupo começa após o encerramento nesta quarta-feira (5), da imunização dos idosos, conforme a Secretaria Municipal da Saúde. Mas as grávidas e as mães no pós-parto ainda não serão vacinadas.

A previsão inicial, segundo a secretaria era fazer, ao mesmo tempo, a imunização para gestantes e puérperas, conforme estabelecido no Plano Nacional de Imunização. No entanto, a pasta afirma que com o anúncio do Governo do Estado, na terça-feira (4), de usar doses deste grupo para antecipar a imunização de professores, o cronograma do município precisou ser ajustado.

“Nossos cronogramas seguem rigorosamente a determinação do Plano Nacional, com controle de primeira e segunda dose para cada grupo imunizado. Fomos surpreendidos com esse anúncio de antecipação de fase, o que diminuiu nossa quantidade de doses previstas”, explica Márcia Huçulak, secretária municipal da Saúde de Curitiba.

Novas doses

O Paraná recebeu esta semana 424.260 doses de vacinas Pfizer e Astrazeneca. Deste lote, Curitiba receberá 32.760 mil da Pfizer destinadas pelo Ministério da Saúde à capital. O município previa receber mais outras cerca de 32 mil doses do imunizante Astrazeneca, para avançar a imunização também com o grupo de gestantes e puérperas. Assim, as 32.760 doses da Pfizer também serão usadas para Curitiba concluir a vacinação de profissionais de saúde, o primeiro dos grupos prioritários do Plano Nacional de Imunização.

Só com declaração de comorbidade

Para ter acesso à vacina, pessoas com comorbidades que não são acompanhadas e não estão nos registros da Secretaria Municipal de Saúde, deverão apresentar uma declaração médica com a descrição da condição que possuem, documento que deverá ser preenchido pelos médicos no portal do Conselho Regional de Medicina do Paraná (CRM-PR). Quem explica é a secretária municipal de Saúde, Márcia Huçulak, que falou sobre o assunto no jornal Meio Dia Paraná, nesta quarta-feira (5).

“Para o grupo de comorbidades, a gente fez uma tratativa com o Conselho Regional de Medicina e todas as pessoas que são atendidas pelo Sistema Único de Saúde e que têm vínculo com as nossas unidades, não precisam fazer nada. A gente vai informar e ela vai se apresentar nos pontos de vacinação. Quem não tem vínculo conosco, por exemplo, uma grávida, ela pode levar ou a carteira de pré-natal dela ou um exame se ela tá muito no início, pode levar um desses dois documentos.”, esclarece Márcia.

“Para as demais comorbidades, diabetes, hipertensão, doença pulmonar, enfim, o rol de doenças, só vai valer a declaração do portal do CRM. Tem gente muito ansiosa, correndo com seu médico pedindo declaração, mas só vamos aceitar para vacinação das pessoas que não são atendidas por nós, a declaração pelo portal do CRM. Não adianta pessoal sair correndo e conversar com seus médicos para providenciar a declaração, até para garantia do profissional e garantia da nossa equipe, que aquela pessoa tem aquela comorbidade e evitar problemas. A gente tá indo muito bem em Curitiba”, reforçou a secretária.

Como será a vacinação nos próximos dias

Pessoas com deficiência com BPC

Quinta e sexta-feira (6 e 7 de maio): serão vacinadas cerca de 6.500 pessoas de 18 a 59 anos com deficiência permanente cadastradas no Benefício de Prestação Continuada (BPC). A lista de pessoas que se enquadram nesta condição será fornecida pela Fundação de Ação Social às unidades de saúde de Curitiba.

Local: a pessoa com deficiência com BPC deve procurar qualquer um dos pontos de vacinação contra covid (lista abaixo), exceto Pavilhão da Cura (Barigui), Ouvidor Pardinho e Centro de Referência, Esportes e Atividade Física (Creaf) do Guaíra, que estarão vacinando exclusivamente profissionais de saúde.

Pacientes de hemodiálise

Quinta, sexta e sábado (5, 6 e 7 de maio): a vacinação deste grupo será feita por equipes de saúde diretamente nas clínicas, nos três turnos. A estimativa é imunizar cerca de 1.200 pessoas.

Profissionais de Saúde

Quinta, sexta e sábado (5, 6 e 7 de maio): a vacinação deste grupo prioritário dos profissionais de saúde deve ser finalizada nos próximos dias. A imunização para este público é apenas mediante agendamento enviado pelo aplicativo Saúde Já Curitiba.

Local: Pavilhão da Cura (Barigui), Ouvidor Pardinho e Centro de Referência, Esportes e Atividade Física (Creaf) do Guaíra, conforme agendamento enviado pelo celular.

Repescagem de idoso

Quinta e sexta-feira (5 e 6 de maio): pessoas com 60 anos ou mais e aquelas que completarão 60 anos até 30 de junho de 2021 e não conseguiram se vacinar até esta quarta-feira (5/5) poderão procurar os pontos de vacinação (com exceção do Pavilhão da Cura no Barigui, Creaf no Guaíra e Ouvidor Pardinho)

Pontos de vacinação

Para pessoas com deficiência permanente entre 18 e 59 anos cadastradas no Benefício de Prestação Continuada (BPC)

Repescagem de idosos com 60 anos ou mais e daqueles que completarão 60 anos até 30 de junho de 2021:

LOCAIS FIXOS

Quinta e sexta-feira (6 e 7/5)

Das 8h às 17h

1 – US Salvador Allende

Rua Celeste Tortato Gabardo, 1.712 – Sítio Cercado

2 – US Parigot de Souza

Rua João Eloy de Souza, 111 – Sítio Cercado

3 – US Vila Diana

Rua René Descartes, 537 – Abranches

4 – US Fernando de Noronha

Rua João Mequetti, 389 – Santa Cândida

5 – Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira

Rua Guilherme Ihlenfeldt, 233 – Bacacheri

6 – US Jardim Paranaense

Rua Pedro Nabosne, 57 – Alto Boqueirão

7 – US Visitação

Rua Dr. Bley Zornig, 3136 – Boqueirão

8 – US Camargo

Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru

9 – US Uberaba

Rua Cap. Leônidas Marques, 1392 – Uberaba

10 – Clube da Gente CIC

Rua Hilda Cadilhe de Oliveira

11 – US Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

12 – US Aurora

Rua Theofhilo Mansur, 500 – Novo Mundo

13 – US Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

14 – Rua da Cidadania do Tatuquara

Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n

15 – Rua da Cidadania do Fazendinha

Rua Carlos Klemtz, 1.700

DRIVE-THRU (apenas para pessoas com dificuldade de locomoção)

Das 8h30 às 16h30

Parque Barigui (entrada somente pela BR-277)

Para profissionais de saúde, mediante agendamento enviado pelo app Saúde Já:

Quinta, sexta e sábado (6 a 8/5) e segunda e terça (10 e 11/5)

1 – Pavilhão da Cura

Parque Barigui (entrada somente pela BR-277)

2 – US Ouvidor Pardinho

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

3 – Centro de Referência, esportes e atividade física

Rua Augusto de Mari, 2.150 – Guaíra