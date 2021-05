A partir desta quarta-feira (19), a Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba (SMS) amplia a imunização contra covid-19 para os professores e trabalhadores da Educação Básica com 55 e 56 anos, tanto da rede pública quanto da rede privada. Na quinta-feira (20), serão chamados os de 53 e 54 anos completos.

Seguindo orientação da Secretaria de Estado da Saúde, estão sendo chamados neste momento apenas professores e trabalhadores da Educação Básica (creches, CMEIs, pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio, ensino profissionalizante e Educação de Jovens e Adultos).

A SMS recebeu do Governo do Estado mais 3.180 doses de imunizante para aplicar neste público. No total, são 7.825. Após serem finalizadas estas doses, a sequência de imunização deste grupo dependerá da chegada de novos lotes de vacinas.

Como funciona

A imunização dos profissionais de educação acontece das 8h às 17h em dez pontos de vacinação, um por distrito sanitário (veja a lista abaixo).

O profissional precisa se dirigir especificamente ao ponto de vacinação da região onde está a escola em que ele atua, munido de uma declaração fornecida pela instituição de educação e um documento que comprove a vinculação ativa do profissional com a escola.

A declaração fornecida pela instituição deve seguir estritamente o modelo disponibilizado pela SMS e precisa ser assinada e carimbada por um responsável, que representa a escola perante o distrito sanitário da região.

Pontos fixos de vacinação contra covid-19 profissionais da Educação

Das 8h às 17h

Matriz

US Ouvidor Pardinho

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

Bairro Novo

US Parigot de Souza

Rua João Eloy de Souza, 111 – Sítio Cercado

Boa Vista

US Fernando de Noronha

Rua João Mequetti, 389 – Santa Cândida

Boqueirão

US Jardim Paranaense

Rua Pedro Nabosne, 57 – Alto Boqueirão

Cajuru

US Uberaba

Rua Cap. Leônidas Marques, 1392 – Uberaba

CIC

Clube da Gente CIC

Rua Hilda Cadilhe de Oliveira

Pinheirinho

US Aurora

Rua Theofhilo Mansur, 500 – Novo Mundo

Santa Felicidade

US Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

Tatuquara}

Rua da Cidadania do Tatuquara

Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n

Portão

Rua da Cidadania do Fazendinha

Rua Carlos Klemtz, 1.700