Curitiba terá mutirão de aplicação da primeira dose de vacinas contra o coronavírus neste sábado (21). Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), serão atendidas pessoas nascidas no segundo semestre de 1996 e em todos os meses de 1997 e 1998. As gestantes e puérperas que deram à luz até 45 dias atrás também serão atendidas. A vacinação foi será retomada parac novos grupos por causa da chegada de nova remessa de imunizantes anticovid a capital, prevista para o fim desta sexta-feira (20). A estimativa é vacinar 53 mil pessoas com a primeira dose neste sábado.

Para evitar aglomerações e filas, a vacinação acontecerá por semestre de nascimento: os nascidos no primeiro semestre de 1997 e 1998 deverão buscar os pontos de vacinação pela manhã. das 8h às 13h, e o nascidos no segundo semestre de 1996, 1997 e 1998 no período da tarde, das 13h às 20h. A única exceção é a Unidade de Saúde do Caximba, que vai atender das 8h às 14 horas.

Conforme a SMS, serão 43 pontos de vacinação abertos das 8h às 20h exclusivamente neste sábado. A ampliação do horário de atendimento ocorre por causa do grande número de pessoas. “Pedimos para os jovens que serão vacinados neste sábado que sigam essa divisão por horários e que façam o cadastro prévio no Saúde Já. Essas duas ações agilizam a vacinação”, orienta a secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak.

Outra orientação da SMS é para que os grupos deem preferência para os pontos de vacinação menos centrais, para distribuir o atendimento entre os 43 pontos que estarão vacinando e evitar filas.

Mutirão

A ampliação será feita com o lote de imunizantes que deverá ser entregue pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) até o final desta sexta-feira (20). A convocação de novo público e para repescagem dependem de avaliação de estoque.

“Curitiba tem grande capacidade de vacinar, tendo vacina nossa equipe está pronta para aplicar. Já aplicamos mais de 34 mil doses em um dia, agora nossa meta é 53 mil e, assim, seguiremos até imunizar todos os moradores da cidade”, disse Márcia.

Segunda dose

Neste sábado não haverá aplicação de segunda dose. O cronograma de segunda dose retorna na próxima segunda-feira (23). Também não haverá repescagem.

Gestantes

Para a vacinação das gestantes e puérperas, a Secretaria Municipal da Saúde segue as orientações da Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações, que indica para as mulheres desse grupo, a partir de 18 anos, somente os imunizantes Coronavac ou Pfizer.

Além disso, a vacinação contra a covid-19 também está condicionada a uma avaliação individualizada, compartilhada entre a mulher e o seu médico.

Orientação para receber a vacina

Para receber a vacina, a SMS orienta fazer o cadastro antecipado na plataforma Saúde Já pelo site www.saudeja.curitiba.pr.gov.br ou pelo aplicativo do celular. O cadastro agiliza o processo da vacinação.

Também é preciso apresentar um documento de identificação com foto, CPF e um comprovante de residência com endereço de Curitiba (no caso de estar no nome do cônjuge, deve ser apresentada também certidão de casamento ou de união estável).

Com a vacinação de faixas etárias mais jovens, a Secretaria Municipal da Saúde também aceita comprovante de residência no nome do pai ou da mãe, anexado a um documento que comprove a filiação.

Já para os casos de locações não formalizadas por imobiliárias, deverá ser apresentado o comprovante do endereço da residência com uma declaração do proprietário do imóvel, com responsabilização legal pela locação e pela informação.

Quem pode receber a primeira dose neste sábado (21/8)

– Período da manhã: nascidos entre 1º de janeiro e 30 junho de 1997 e 1998

– Período da tarde: nascidos entre 1º de julho e 31 de dezembro de 1996, 1997 e 1998

– Gestantes puérperas (que tiveram bebês até 45 dias atrás), com 18 anos ou mais

Locais de vacinação

Manhã: das 8 às 13h

Tarde: das 13 às 20h

1- Pavilhão da Cura

Parque Barigui (entrada somente pela BR-277)

Bairro Novo

2- US Parigot de Souza

Rua João Eloy de Souza, 111 – Sítio Cercado

3- US Salvador Allende

Rua Celeste Tortato Gabardo, 1712 – Sítio Cercado

4- US Nossa Senhora Aparecida

Rua Carlos Amoretty Osório, 169 – Sítio Cercado

5- US Sambaqui

Rua Roberto Dala Barba, 44 – Sítio Cercado

6- US Umbará 1

Rua Dep. Pinheiro Junior, 915 – Umbará

Boqueirão

7 – US Visitação

Rua Bley Zorning, 3136 – Boqueirão

8 – US Jardim Paranaense

Rua Pedro Nabosne 57 – Alto Boqueirão

9 – US Vila Hauer

Rua Waldemar Kost, 650 – Hauer

10- US Tapajós

Rua André Ferreira de Camargo, 188 – Xaxim

11- US Irmã Tereza Araújo

Rua Maestro Carlos Frank, 785 – Boqueirão

Boa Vista

12 – Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira

Rua Guilherme Ihlenfeldt, 233 – Bacacheri

13 – US Vila Diana

Rua René Descartes, 537 – Abranches

14 – US Bairro Alto

Rua Jornalista Alceu Chochorro, 314 – Bairro Alto

15 – US Santa Efigênia

Rua Voltaire, 139 – Barreirinha

Cajuru

16 – US Uberaba de Cima

Rua Capitão Leônidas Marques, 1392 – Uberaba

17 – US Camargo

Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru

18 – US Trindade

Rua Roraima, 1790 – Vila Oficinas

19 – US Iracema

Rua Professor Nivaldo Braga, 1571 – Capão da Imbuia

20 – US Salgado Filho.

Avenida Senador Salgado Filho, 5265 – Uberaba

CIC

21- US Oswaldo Cruz

Rua Pedro Gusso, 3749 – Cidade Industrial

22 – Clube da Gente CIC

Rua Hilda Cadilhe de Oliveira, nº 700

23 – US Atenas

Rua Emilia Erichsen, 45 – Cidade Industrial

24 – US São Miguel

Rua Des. CId Campelo, 8060 – Cidade Industrial

25 – US Campo Alegre

Avenida das Industrias, 1749 – Cidade Industrial

Matriz

26 – US Ouvidor Pardinho

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

27 – US Mãe Curitibana

Rua Jaime Reis, 331 – Alto do São Francisco

Pinheirinho

28 – US Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

29 – Vila Aurora

Rua Theofhilo Mansur, 500 – Novo Mundo

30 – US Sagrado Coração

Rua Antonio Claudino, 375 – Pinheirinho

31 – US Ipiranga

Rua Santa Regina, 667 – Capão Raso

32 – US Fanny Lindóia

Rua Conde dos Arcos, 295 – Lindóia

Portão

33 – Rua da Cidadania do Fazendinha

Rua Carlos Klemtz, 1.700

34 – Centro de Referência, esportes e atividade física

Rua Augusto de Mari, 2.150 – Guaíra

35 – US Santa Quitéria II

Rua Bocaíuva, 310 – Santa Quitéria

36 – Santos Andrade

Rua Nelson Ferreira da Luz,145 – Campo Comprido

Santa Felicidade

37 – US Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

38 – US Nova Orleans

Avenida Vereador Toaldo Tulio, 4577 – Orleans

39 – US Vista Alegre

Rua Miguel de Lazari, 85 Pilarzinho

Tatuquara

40 – US Caximba

Rua Delegado Bruno de Almeida, 7881 – Caximba – Único que atenderá das 8h às 14 horas.

41 – US Palmeiras

R. João Batista Burbelo, 12 – Tatuquara

42 – US Rio Bonito

R. Fanny Bertoldi, 170 – Campo do Santana

43 – Rua da Cidadania do Tatuquara

Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n

