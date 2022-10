Na Semana da Criança em Curitiba, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) vai oferecer para as crianças da cidade e seus familiares cinco dias com horários alternativos de vacinação.

Na segunda (10/10), terça (11/10), quinta (13/10) e sexta-feira (14/10), dez unidades de saúde vão estender o horário das salas de vacinação até 21 horas. São elas: Bairro Novo, Bacacheri, Vila Hauer, Iracema, Oswaldo Cruz, Mãe Curitibana, Vila Feliz, Vila Guaíra, Santa Felicidade e Monteiro Lobato.

>>> Veja os endereços abaixo ou no site Imuniza Já Curitiba.

Na quarta-feira (12/10), feriado de Nossa Senhora de Aparecida e Dia das Crianças, não haverá atendimento.

Para fechar a semana, no sábado (15/10), será realizado mais um Dia D de multivacinação em 19 unidades de saúde, das 9h às 17h.

Vacinação para adultos

Nessas datas e horários alternativos serão atendidos também adolescentes, adultos e idosos, que poderão colocar em dia as doses do Calendário Nacional de Imunização que tenham a receber, além dos imunizantes contra covid-19 e gripe.

A SMS oferece esta semana de horários alternativos para que todos tenham acesso à imunização e, desta forma, a coberturas vacinais em Curitiba cresçam, especialmente entre as crianças.

“Assim como na vacinação contra a covid, os curitibanos têm papel fundamental no aumento das coberturas contra outras doenças, como poliomielite, gripe, sarampo, meningite. Todos devemos estar imunizados para evitar que os vírus encontrem um ambiente oportuno para circular”, diz a superintendente de Gestão em Saúde da SMS, Flávia Quadros.

Dia D municipal

Esta é a quarta edição do Dia D realizada por Curitiba em 126 dias. Somando as vacinas feitas nas três edições anteriores (em 11 de junho, 23 de julho e 20 de agosto), as equipes da Secretaria Municipal da Saúde aplicaram 52,2 mil doses de imunizantes.

Quais vacinas estão disponíveis em Curitiba?

Nas ações da Semana da Criança serão ofertadas as vacinas de rotina, entre elas: hepatite B, pentavalente, VIP/VOP (pólio), rotavírus, meningo C, febre amarela, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), tetraviral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela), varicela, hepatite A, dupla adulto, HPV, dTpa adulto, pneumo 10, meningo ACWY e DTP (tríplice bacteriana), aplicadas conforme recomendação do Calendário Nacional de Vacinação.

Também seguem ofertadas as vacinas contra a covid-19 para as populações elegíveis a este imunizante (a partir dos 3 anos de idade) e contra a Influenza (gripe), a partir dos seis meses de idade.

A vacina BCG será aplicada nas 19 unidades de saúde que abrem no Dia D. Nas dez unidades que estenderão o horário de atendimento até as 21h, a aplicação deste imunizante será conforme o cronograma a seguir: 10/10 (segunda-feira) nas unidades de saúde Bacacheri e Oswaldo Cruz; 11/10 nas unidades Santa Felicidade e Monteiro Lobato; 13/10 nas unidades Vila Hauer, Mãe Curitibana e Bairro Novo e 14/10 nas unidades Vila Feliz, Iracema e Vila Guaíra. O cronograma visa a otimização do uso dos frascos deste imunizante.

Duas gotinhas contra a paralisia infantil

A prefeitura ainda reforça para a importância de serem levadas às unidades de saúde todas as crianças com menos de 5 anos para receber a vacina contra a poliomielite.

A SMS prorrogou a campanha nacional que oferta uma dose de reforço deste imunizante, visto que é necessário ampliar a cobertura vacinal de rotina (88,9%) e também a cobertura da campanha (42,3%).

Para as crianças menores de 1 ano, será feita a atualização da carteira, conforme a situação vacinal encontrada para esquema primário (três doses da Vacina Inativada Poliomielite, a VIP).

Os pequenos de 1 a 4 anos que já receberam as três doses da VIP e duas doses de reforço (aos 15 meses e ao completar 4 anos) com a Vacina Oral Poliomielite (VOP), a famosa “gotinha”, vão receber uma dose extra da VOP.

Caso seja verificado que ainda falta alguma dose do esquema inicial, as equipes de Saúde vão fazer a atualização da carteira vacinal dos curitibinhas.

E a vacina contra covid-19?

A vacina é indicada para pessoas a partir de 3 anos de idade. Mesmo com a redução do número de novos casos, internamentos e mortes registrados nas últimas semanas, é fundamental que o curitibano siga mantendo A barreira de proteção contra o coronavírus.

Grupos com vacina anticovid disponível em Curitiba:

1ª dose: Todos com 3 anos completos ou mais;

Todos com 3 anos completos ou mais; 2ª dose: Todos com 3 anos completos ou mais;

Todos com 3 anos completos ou mais; 1º reforço: Todos com 12 anos ou mais;

Todos com 12 anos ou mais; 2º reforço: Pessoas imunossuprimidos com 12 anos ou mais; profissionais de saúde; pessoas de 18 a 39 anos vacinadas na 1ª dose com Janssen, pessoas com 40 anos ou mais;

Pessoas imunossuprimidos com 12 anos ou mais; profissionais de saúde; pessoas de 18 a 39 anos vacinadas na 1ª dose com Janssen, pessoas com 40 anos ou mais; 3º reforço: Pessoas imunossuprimidas com 18 anos ou mais; pessoas com 40 anos ou mais vacinadas com Janssen na 1ª dose; ou profissionais da saúde vacinados com Janssen na 1ª dose;

Pessoas imunossuprimidas com 18 anos ou mais; pessoas com 40 anos ou mais vacinadas com Janssen na 1ª dose; ou profissionais da saúde vacinados com Janssen na 1ª dose; 4º reforço: Pessoas imunodeprimidas com 18 anos ou mais vacinadas com a Janssen na 1ª dose.

Vacina contra a gripe

A SMS recomenda que os curitibanos que ainda não tomaram a vacina contra a gripe este ano aproveitem os horários alternativos da Semana da Criança para receber este imunizante.

Isso porque, historicamente, Curitiba tem um um aumento sazonal na procura de atendimentos de pessoas com sintomas respiratórios na rede municipal de saúde com a chegada da primavera.

A vacina ajuda a reduzir a circulação do vírus influenza (gripe) e o risco de agravamento em caso de contaminação nessa época do ano. O imunizante contra a gripe está disponível desde o início de junho para todos os curitibanos a partir dos 6 meses de idade em 107 unidades de saúde da cidade.

Devem receber este imunizante especialmente as pessoas dos grupos prioritários (idosos, gestantes, puérperas, crianças, pessoas com deficiência), mais suscetíveis a complicações da doença.

Vacinas para adolescentes

Os adolescentes também devem conferir se tem doses de imunizantes a receber, inclusive daquelas vacinas que foram ampliadas recentemente para esse grupo.

Seguindo a recomendação do Ministério da Saúde, desde agosto a SMS passou a ofertar, temporariamente, a vacina a meningocócica ACWY para adolescentes de 13 e 14 anos completos. Até então esse imunizante era apenas para adolescentes de 11 e 12 anos.

A vacina contra o HPV também ganhou novos públicos: passou a ser recomendada para meninos de 9 e 10 anos, além dos garotos de 11 a 14 anos, igualando a recomendação já feita para as meninas: de 9 a 14 anos.

Consulta doses pendentes

Para verificar se há vacinas pendentes, basta acessar o Aplicativo Saúde Já Curitiba (site ou smartphone), e clicar na opção “Carteira de Vacinação” e escolher a aba “Pendentes”, que irá mostrar as doses do calendário nacional de vacinação em atraso.

Para crianças de 1 a 4 anos, mesmo que não haja doses em atraso, a recomendação é leva-las às unidades de saúde para receberem a gotinha da vacina contra a poliomielite, uma dose extra ofertada em campanha nacional.

Vacinação na Semana da Criança

Multivacinação em horário estendido

Dias 10,11, 13 e 14/10, das 8h às 21h

(no Dia 12/10, feriado nacional, não haverá vacinação)

Distrito Sanitário Bairro Novo

Unidade de Saúde Bairro Novo (vacinação da BCG em 13 /10)

Rua Paulo Rio Branco de Macedo, 791 – Sítio Cercado

Distrito Sanitário Boa Vista

Unidade de Saúde Bacacheri (vacinação da BCG em 10/10)

Avenida Erasto Gaertner, 797 – Bacacheri

Distrito Sanitário Boqueirão

Unidade de Saúde Vila Hauer (vacinação da BCG em 13/10)

Rua Waldemar Kost, 650 – Hauer

Distrito Sanitário Cajuru

Unidade de Saúde Iracema (vacinação da BCG em 14/10)

Rua Professor Nivaldo Braga, 1571 – Capão da Imbuia

Distrito Sanitário CIC

Unidade de Saúde Oswaldo Cruz (vacinação da BCG em 10/10)

Rua Pedro Gusso, 3749 – Cidade Industrial

Distrito Sanitário Matriz

Unidade de Saúde Mãe Curitibana (vacinação da BCG em 13/10)

Rua Jaime Reis, 331 – Alto do São Francisco

Distrito Sanitário Pinheirinho

Unidade de Saúde Vila Feliz (vacinação da BCG em 14/10)

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

Distrito Sanitário Portão

Unidade de Saúde Vila Guaíra (vacinação da BCG em 14/10)

Rua São Paulo, 1495 – Vila Guaíra

Distrito Sanitário Santa Felicidade

Unidade de Saúde Santa Felicidade (vacinação da BCG em 11/10)

Via Veneto, 10 – Santa Felicidade

Distrito Sanitário Tatuquara

Unidade de Saúde Monteiro Lobato (vacinação da BCG em 11/10)

Rua Olívio José Rosetti, 538 – Tatuquara



Multivacinação no Dia D

15/10 (sábado)

9h às 17h

Distrito Sanitário Bairro Novo

Unidade de Saúde Bairro Novo

Rua Paulo Rio Branco de Macedo, 791 – Sítio Cercado

Unidade de Saúde Sambaqui

Rua Roberto Dala Barba, 44 – Sítio Cercado

Distrito Sanitário Boa Vista

Unidade de Saúde Bacacheri

Avenida Erasto Gaertner, 797 – Bacacheri

Unidade de Saúde Bairro Alto

Rua Jornalista Alceu Chichorro, 314 – Bairro Alto

Distrito Sanitário Boqueirão

Unidade de Saúde Visitação

Rua Bley Zorning, 3136 – Boqueirão

Unidade de Saúde Vila Hauer

Rua Waldemar Kost, 650 – Hauer

Distrito Sanitário Cajuru

Unidade de Saúde Salgado Filho

Avenida Senador Salgado Filho, 5265 Uberaba

Unidade de Saúde Iracema

Rua Professor Nivaldo Braga, 1571 – Capão da Imbuia

Distrito Sanitário CIC

Unidade de Saúde Cândido Portinari

Rua Durval Leopoldo Landal, 1529 – Cidade Industrial

Unidade de Saúde Oswaldo Cruz

Rua Pedro Gusso, 3749 – Cidade Industrial

Distrito Sanitário Matriz

Unidade de Saúde Mãe Curitibana

Rua Jaime Reis, 331 – Alto do São Francisco

Distrito Sanitário Pinheirinho

Unidade de Saúde Ipiranga

Rua Santa Regina, 667 – Capão Raso

Unidade de Saúde Vila Leão

Rua Theofhilo Mansur, 500 – Novo Mundo

Distrito Sanitário Portão

Unidade de Saúde Santa Amélia

Rua Berta Klemtz, 215 – Fazendinha

Unidade de Saúde Vila Guaíra

Rua São Paulo, 1495 – Vila Guaíra

Distrito Sanitário Santa Felicidade

Unidade de Saúde Bom Pastor

Rua José Casagrande, 220 – Vista Alegre

Unidade de Saúde Campina do Siqueira

Rua General Mário Tourinho, 1684 – Campina do Siqueira

Distrito Sanitário Tatuquara

Unidade de Saúde Monteiro Lobato

Rua Olivio José Rosetti, 538 -Tatuquara

Unidade de Saúde Palmeiras

R. João Batista Burbelo, 12 – Tatuquara