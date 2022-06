A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) vai começar na próxima quinta-feira (30/6) a aplicação da 2ª dose de reforço contra a covid-19 para os moradores de Curitiba entre 40 e 49 anos. O atendimento será feito de forma escalonada, por data de nascimento.

Na faixa etária de 40 a 49 anos, são 164,5 mil curitibanos aptos a receber o 2º reforço. Eles serão distribuídos em um cronograma de 20 dias de chamamentos, dos mais velhos aos mais jovens, em intervalos de seis meses entre cada grupo.

A primeira faixa etária a ser chamada, na próxima quinta, é das pessoas com 49 anos completos, nascidas em 1972. No dia seguinte, sexta-feira (1º/7), serão chamados os nascidos no 1º semestre de 1973, e assim por diante (cronograma completo abaixo).

A vacinação será realizada em 107 unidades de saúde, das 8h às 17h.

Proteção!

O 2º reforço da vacina anticovid é equivalente à 4ª dose para os que receberam o esquema vacinal inicial de duas doses (com Pfizer, AstraZeneca ou Coronavac). Para quem recebeu o esquema vacinal inicial com a dose da Janssen, o 2º reforço equivale à 3ª dose.

“A pandemia da covid-19 continua e as pessoas devem seguir se protegendo. Estudos apontam que, com o passar dos meses, a efetividade das doses recebidas cai e a imunidade precisa ser reforçada. Por isso, as doses de reforço são tão importantes quanto as primeiras”, destaca a secretária municipal da Saúde, Beatriz Battistella.

A SMS vai iniciar o chamamento dessa nova faixa etária (40 a 49 anos) para o 2º reforço após terminar a convocação dos profissionais de saúde autônomos, em 29 de junho.

Para a definição dos cronogramas para cada novo grupo indicado pelo Ministério da Saúde, a SMS considera os montantes de lotes do imunizante em estoque e recebidos para cada público-alvo.

Como será a vacinação

A aplicação do 2º reforço respeita um intervalo mínimo de 120 dias em relação à dose anterior. A vacina a ser utilizada para o 2º reforço deverá ser das plataformas de mRNA (Pfizer) ou vetor viral (Janssen ou AstraZeneca).

Mulheres gestantes ou puérperas com 40 anos ou mais, que receberam anteriormente as vacinas CoronoVac e Pfizer, estão aptas a receberem o 2º reforço com a vacina Pfizer.

Aqueles que não conseguirem comparecer na data divulgada devem buscar uma unidade de vacinação o mais breve possível, na sequência, para regularizar o esquema vacinal.

Os locais para a vacinação podem ser conferidos no site Imuniza Já Curitiba. Para se vacinar, é necessário apresentar documento com foto e CPF.

A ampliação para este novo grupo (40 a 49 anos) foi incluída no Plano Nacional de Operacionalização (PNO) de Vacinação Contra a Covid-19 do Ministério da Saúde, diretriz que Curitiba segue para a imunização contra o coronavírus.

É possível também receber, no mesmo dia, a vacina contra a gripe (influenza), disponível para pessoas a partir de 6 meses de idade e que ainda não tomaram este imunizante este ano.

Janssen

Pessoas de 40 a 49 anos que receberam a vacina Janssen no esquema vacinal primário já foram convocadas para receber a 1ª dose de reforço e agora estão sendo convocadas para receber sua 2ª dose de reforço, totalizando três aplicações.

Conforme nova determinação do Ministério da Saúde, esse grupo irá receber, ainda, uma 3ª dose de reforço, após 120 dias do 2º reforço. Assim, completam quatro doses recebidas contra a covid-19, igualando o esquema de vacinação ao das demais pessoas da mesma faixa etária inicialmente vacinadas com Coronavac, AstraZeneca e Pfizer.

Intervalos

Pessoas que tiveram covid-19 devem aguardar pelo menos quatro semanas após o início dos sintomas, para se vacinar. No caso de pessoas que tiveram outras doenças, a orientação é que aguardem o completo reestabelecimento.

Para receber o 2º reforço, é necessário ter completado o intervalo recomendado de 120 dias em relação à aplicação anterior. É possível conferir a data das doses recebidas no Aplicativo Saúde Já Curitiba (site ou smartphone), ao acessar a aba “Carteira de Vacinação” e, em seguida “Aplicadas”.



Cronograma

2ª reforço da vacina contra covid-19 anos para pessoas entre 40 e 49 anos

Data: a partir de quinta-feira (30/6). De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

A convocação para a vacinação deste grupo será escalonada por faixas etárias, divididos por semestre de nascimento, da seguinte forma:

1º semestre – entre 1º de janeiro e 31 de julho

2º semestre – entre 1º de julho e 31 de dezembro

Próxima semana

Quinta-feira (30/6) –Pessoas nascidas em 1972, vacinadas com 1ª reforço até 2/3

Sexta-feira (1º/7) – Pessoas nascidas no 1º semestre de1973, vacinadas com 1ª reforço até 3/3 e repescagens*

Semana 4 a 8 de julho

4/7 (segunda-feira) – Pessoas nascidas no 2º semestre de 1973, vacinadas com 1ª reforço até 6/3 e repescagens

5/7 (terça-feira) – Pessoas nascidas no 1º semestre de1974, vacinadas com 1ª reforço até 7/3 e repescagens

6/7 (quarta-feira) – Pessoas nascidas no 2º semestre de 1974, vacinadas com 1ª reforço até 8/3 e repescagens

7/7 (quinta-feira) – Pessoas nascidas no 1º semestre de1975, vacinadas com 1ª reforço até 9/3 e repescagens

8/7 (sexta-feira) – Pessoas nascidas no 2º semestre de1975, vacinadas com 1ª reforço até 10/3 e repescagens

Semana 11 a 15 de julho

11/7 (segunda-feira) – Pessoas nascidas no 1º semestre de1976, vacinadas com 1ª reforço até 13/3 e repescagens

12/7 (terça-feira) – Pessoas nascidas no 2º semestre de 1976, vacinadas com 1ª reforço até 14/3 e repescagens

13/7 (quarta-feira) – Pessoas nascidas no 1º semestre de 1977, vacinadas com 1ª reforço até 15/3 e repescagens

14/7 (quinta-feira) – Pessoas nascidas no 2º semestre de 1977, vacinadas com 1ª reforço até 16/3 e repescagens

15/7 (sexta-feira) – Pessoas nascidas no 1º semestre de 1978, vacinadas com 1ª reforço até 17/3 e repescagens

Semana 18 a 22 de julho

18/7 (segunda-feira) – Pessoas nascidas no 2º semestre de 1978, vacinadas com 1ª reforço até 20/3 e repescagens

19/7 (terça-feira) – Pessoas nascidas no 1º semestre de 1979, vacinadas com 1ª reforço até 21/3 e repescagens

20/7 (quarta-feira) – Pessoas nascidas no 2º semestre de 1979, vacinadas com 1ª reforço até 22/3 e repescagens

21/7 (quinta-feira) – Pessoas nascidas no 1º semestre de 1980, vacinadas com 1ª reforço até 23/3 e repescagens

22/7 (sexta-feira) – Pessoas nascidas no 2º semestre de 1980, vacinadas com 1ª reforço até 24/3 e repescagens

Semana 25 a 29 de julho

25/7 (segunda-feira) – Pessoas nascidas no 1º semestre de 1981, vacinadas com 1ª reforço até 27/3 e repescagens

26/7 (terça-feira) – Pessoas nascidas no 2º semestre de1981, vacinadas com 1ª reforço até 28/3 e repescagens

27/7 (quarta-feira) – Pessoas nascidas entre 1º de janeiro e 27 de julho de 1982 (com 40 anos completos até esta data), vacinadas com 1ª reforço até 29/3 e repescagens

28/7 (quinta-feira) – A partir desta data, repescagem do 2ª reforço para o grupo de pessoas com 40 anos (completos até a data da vacinação) ou mais, vacinadas com a 1ª reforço há pelo menos 120 dias

*As repescagens são contínuas. Pessoas que perderam a data da convocação podem procurar, o quanto antes, uma Unidade de Saúde (confira os locais no site Imuniza Já Curitiba). Pessoas que completarem 40 anos a partir de 28/7 também podem procurar pela vacinação do 2ª reforço, desde que tenham completado o intervalo de 120 dias do 1ª reforço.

