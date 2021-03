A partir desta quarta-feira (31), a campanha de imunização contra a covid-19 em Curitiba atenderá exclusivamente grupos de segunda dose da vacina. O cronograma da primeira dose para idosos será retomado pela Secretaria de Saúde de Curitiba assim que o Ministério da Saúde fizer novas remessas de doses.

“A retomada da primeira dose depende de mais vacinas serem enviadas para acelerarmos a imunização da nossa população”, diz Márcia Huçulak, secretária municipal da Saúde de Curitiba.

Os 17 pontos de vacinação da cidade (fixos e drive-thrus) seguirão atendendo com a segunda dose. Profissionais de saúde agendados para receberem a primeira dose também serão atendidos no Pavilhão da Cura, no Parque Barigui.

Até segunda-feira (29) Curitiba havia vacinado 204.701 pessoas acima de 68 anos com a primeira dose da vacina.

Pontos de vacinação para idosos

LOCAIS FIXOS

Atendimento das 8h às 18h

1 – Pavilhão da Cura

Parque Barigui

2 – Unidade de Saúde Salvador Allende

Rua Celeste Tortato Gabardo, 1.712 – Sítio Cercado

3 – US Vila Diana

Rua René Descartes, 537 – Abranches

4 – US Jardim Paranaense

Rua Pedro Nabosne, 57 – Alto Boqueirão

5 – US Camargo

Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru

6 – US Ouvidor Pardinho

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

7 – US Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

8 – US Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

9 – US Visitação

Rua Dr. Bley Zornig, 3136 – Boqueirão

10 – US Uberaba

Rua Cap. Leônidas Marques, 1392 – Uberaba

11- US Aurora

Rua Theofhilo Mansur, 500 – Novo Mundo

12 – Clube da Gente CIC

Rua Hilda Cadilhe de Oliveira

13 – Rua da Cidadania do Tatuquara

Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n

14 – Rua da Cidadania do Fazendinha

Rua Carlos Klemtz, 1.700

DRIVE-THRU

Atendimento das 8h30 às 16h30

1 – Pavilhão da Cura – Parque Barigui (entrada somente pela BR-277)

2 – Estacionamento do Santuário Nossa Senhora do Carmo – Boqueirão (entrada pelo segundo portão do estacionamento, pela Rua Frederico Maurer)

3 – Paróquia Santo Antônio – Boa Vista (entrada única pela Rua Geraldo Gustavo Oscar Mueller)