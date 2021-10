O sábado de vacinação (02), contra a Covid-19 na Rua da Cidadania do Tatuquara terá uma programação especial para os jovens. Haverá apresentação do rapper Paladino e performance de grafite com o artista Raise.



A vacinação acontecerá das 8h às 17h, no auditório da Rua da Cidadania do Tatuquara e outros 32 pontos da cidade simultaneamente, e marca o início da vacinação em Curitiba de adolescentes sem comorbidades.

LEIA TAMBÉM:

>> Curitiba tem metade da população adulta com vacinação completa da covid-19

>> Curitiba altera decreto e “afrouxa” restrições da covid-19. Veja como ficou!

Público alvo

Poderão receber a vacina os adolescentes nascidos de 2 de outubro de 2003 e em todo o ano 2004 e 2005. Com isso, Curitiba irá atender todos que irão completar 16 anos em 2021. Também serão vacinadas gestantes e puérperas com 12 anos ou mais. Os adolescentes terão que estar acompanhados dos pais e/ou responsáveis pela assinatura do termo de consentimento.

Haverá também disponibilidade de dose de reforço para idosos com 70 anos ou mais, vacinados com a segunda dose até o dia 6 de abril. Além disso, poderão ser imunizados também imunossuprimidos (pacientes que têm falha no sistema imunológico), de qualquer idade vacinados com a segunda dose até o dia 4 de setembro.



Música inédita

Everton Andrade de Oliveira, o rapper Paladino, escreveu uma música inédita para marcar o dia de imunização. A canção chamada o Rap da Vacinação, é um alerta aos jovens para gravidade da pandemia e um chamamento para tomar a vacina como única forma de vencer o vírus e reconquistar a vida normal.



“Escrevi essa música em 12 horas. Foi uma experiência muito interessante falar na linguagem do jovem um assunto tão sério e importante”, comentou Paladino.



Além do Rap da Vacinação, o artista vai tocar outras composições de sua autoria.

“Eu me apresento em igrejas, casas de recuperação, prisões. Em todos os lugares que vou procuro levar uma mensagem de esperança para as pessoas”, frisou.



Grafite ao vivo

Ao som das melodias de Paladino, o grafiteiro José Christian de Souza, o Raise, vai fazer uma performance ao vivo no local. “Ainda não tenho bem claro o que vou fazer, mas será um trabalho falando da necessidade de se vacinar para vencer o vírus”, explicou Raise.



A gravura de Raise será pintada em tapumes que ficarão expostos durante o dia na Rua da Cidadania. “Estou gostando muito de participar dessa ação, porque o grafite normalmente é muito criticado e hoje está servindo para difundir uma mensagem de utilidade pública”, comemorou.

Agilidade

Para agilizar o processo de vacinação, a SMS orienta que os pais e/ou responsáveis façam o cadastro antecipado do adolescente, como seu dependente, na plataforma Saúde Já no site www.saudeja.curitiba.pr.gov.br ou pelo aplicativo do celular. O cadastro agiliza o processo da vacinação.



Levar o termo de consentimento preenchido e assinado pelo responsável é outro passo para dar maior agilidade a vacinação. O documento está disponível para impressão no site ImunizaJá.

Outras orientações

No dia da vacinação o adolescente deverá comparecer a um dos pontos acompanhado dos pais e/ou responsáveis pela assinatura do termo de consentimento.



Também é preciso apresentar um documento de identificação com foto e CPF, quem não possui documento com foto deve levar a certidão de nascimento que deve ser apresentada junto com um documento com foto do responsável. Além disso, é preciso apresentar comprovante de residência com endereço de Curitiba, que pode estar no nome do pai ou da mãe, anexado a um documento que comprove a filiação.



Para os casos de locações não formalizadas por imobiliárias, deverá ser apresentado o comprovante do endereço da residência com uma declaração do proprietário do imóvel, com responsabilização legal pela locação e pela informação.

Quem pode receber a primeira dose neste sábado (2/10)

– Adolescentes nascidos entre 2 de outubro de 2003 e todo 2004;

– Adolescentes nascidos em 2005;

– Gestantes e puérperas com 12 anos ou mais, com declaração médica.

Web Stories