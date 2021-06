A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba está agendando pelo aplicativo Saúde Já a vacinação de profissionais de saúde de 14 áreas com registro nos conselhos de classe (lista abaixo) que ainda não receberam a primeira dose do imunizante contra a covid-19.

A recomendação é para que os profissionais ainda não vacinados façam o cadastro na plataforma, pelo celular ou pelo site www.saudeja.curitiba.pr.gov.br e baixem o aplicativo para receber a notificação da vacina.

LEIA TAMBÉM:

>> Tá perto de se vacinar contra a covid-19? Confira o cronograma da RMC e Litoral

>> Teve reação após a vacina contra a covid-19? Isso pode ser um bom sinal; entenda

O atendimento acontece exclusivamente no Pavilhão da Cura, do Parque Barigui. Além de comparecer no dia do agendamento indicado pelo aplicativo, é necessário apresentar um documento de identificação com foto.

Desde o início da campanha de vacinação, Curitiba já imunizou 79.083 profissionais de saúde, começando pelos da linha de frente do atendimento à covid-19 com atuação dentro de serviços hospitalares. A expectativa é de vacinar nessa etapa mais 20 mil profissionais.

Como fazer o cadastro

• No smartphone ou tablet, busque por “Saúde Já Curitiba” nas lojas virtuais (Play Store para aparelhos com sistema Android e App Store para os que utilizam o sistema iOS). Instale ou atualize o app.

• Após instalado para fazer o primeiro acesso, informe o número do CPF ou Cartão do SUS. A primeira senha é sua data de nascimento, no formato “DD/MM/AAAA”. Pessoas que já tenham passado por algum atendimento no SUS Curitibano, já terão as informações na base de dados, não precisarão preencher novamente, basta conferir seus dados.

• Para aqueles que não tiverem os dados cadastrados, na tela inicial clicar na opção “Cadastre-se aqui” o próximo passo é informar um CEP válido em Curitiba, preencher informações pessoais e de contato.

• Caso haja alguma divergência o aplicativo irá solicitar foto de um documento que apareça o número do seu CPF e foto de um comprovante de residência.

• Informar um endereço de e-mail válido. Pronto, agora é só salvar e aguardar nossa equipe validar o seu cadastro.



Profissionais de saúde chamados para vacinação

Biólogo

Dentista

Assistente Social

Fisioterapeuta

Terapeuta Ocupacional

Fonoaudiólogo

Biomédico

Psicólogo

Veterinário

Nutricionista

Farmacêutico

Profissionais de Educação Física

Médico

Enfermeiro