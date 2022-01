A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) divulga o cronograma para aplicação da segunda dose da vacina contra covid-19 para esta semana. São esperadas 628 pessoas para completar o ciclo vacinal primário. São aqueles que receberam a primeira dose durante a repescagem contínua na última semana de dezembro.

Os novos convocados foram vacinados com a primeira dose de Pfizer e da Coronavac entre os dias 27 e 30 de dezembro. Parte do grupo convocado para segunda aplicação, os vacinados com Pfizer, são pessoas que terão a segunda dose antecipada, atendendo a redução do intervalo.

Os convocados para antecipar a segunda dose terão a data na vacina alterada na carteirinha digital e também receberão mensagem de lembrete pelo aplicativo Saúde Já Curitiba.

Quem não puder comparecer à aplicação da segunda dose na data marcada, poderá procurar, depois, nos dias em que houver atendimento nos pontos de vacinação para completar o ciclo de imunização.

A Saúde tem mantido a repescagem contínua para primeira dose, segunda dose e dose de reforço.

Pessoas que testaram positivo

Pessoas que testaram positivo para a covid-19 deverão aguardar o intervalo de 30 dias após o início dos sintomas para receber a vacina anticovid. Essa orientação vale para todas as doses.

Locais de vacinação

Os locais de vacinação podem sofrer alterações de acordo com o público estimado para receber vacina a cada dia. Para esta semana houve ampliação dos pontos de vacinação. Antes de procurar uma unidade, confira as que farão a aplicação no site Imuniza Já.

Como consultar o dia da segunda dose

A data para a segunda dose pode ser consultada no aplicativo Saúde Já Curitiba, no campo Próximas Vacinas (veja abaixo como consultar):

Pelo aplicativo Saúde Já

Abrir o aplicativo no celular; Clicar em “Carteira de Vacinação”; Visualizar a data que aparece em Próximas Vacinas; Procurar um dos pontos de vacinação da cidade que estejam abertos nesse dia.



Pelo site

Abrir www.saudeja.curitiba.pr.gov.br; Clicar em “Vacinação”; Visualizar a data que aparece em Próximas Vacinas; Procurar um dos pontos de vacinação da cidade que estejam abertos nesse dia.

O que levar para receber a segunda dose

Para receber a segunda dose da vacina, basta procurar um dos pontos de vacinação da cidade, das 8h às 17h, e levar um documento de identificação com foto e CPF.

Cronograma de segunda dose

Segunda-feira (17/1)

Pfizer e Coronavac: vacinados com primeira dose 27 de dezembro;

Terça-feira (18/1)

Pfizer e Coronavac: vacinados com primeira dose em 28 de dezembro;

Quarta-feira (19/1)

Pfizer e Coronavac: vacinados com primeira dose em 29 de dezembro;

Quinta-feira (20/1)

Pizer e Coronavac: vacinados com primeira dose em 30 de dezembro;

Sexta-feira (21/1)

Não haverá agendamento para segunda dose, somente faltosos.

