Curitibanos que foram até a Praça Ouvidor Pardinho, na manhã desta sexta-feira (17), tiveram que enfrentar uma fila para garantir a dose de reforço contra a covid-19. Registro feito nesta manhã mostra uma fila considerável na unidade que é uma das mais movimentadas de Curitiba.

Nesta semana Curitiba previu a vacinação de 13,6 mil pessoas. Especificamente nesta sexta-feira Curitiba está aplicando 1ª dose/repescagem para pessoas com 12 anos ou mais; Além da antecipação para vacinados com a 2ª dose da Pfizer para vacinados com a 1ª dose ate 03/11 e repescagem para pessoas que perderam a data da aplicação da 2ª dose.

Existe ainda a aplicação da dose de reforço com o imunizante da Pfizer, Astrazeneca e Coronavac para pessoas com 18 anos ou mais vacinadas com a 2ª dose até o dia 29/7, além de repescagem para todos os convocados anteriormente.

>> Tudo sobre a vacinação em Curitiba

Qual é meu dia da segunda dose em Curitiba?

Pelo aplicativo Saúde Já:

1 – Abrir o aplicativo no celular;

2 – Clicar em “Carteira de Vacinação”;

3 – Visualizar a data que aparece em Próximas Vacinas;

4 – Procurar um dos pontos de vacinação da cidade que estejam abertos nesse dia.

Pelo site:

1 – Abrir www.saudeja.curitiba.pr.gov.br;

2 – Clicar em “Vacinação”;

3 – Visualizar a data que aparece em Próximas Vacinas;

4 – Procurar um dos pontos de vacinação da cidade que estejam abertos nesse dia.

O que levar para receber a segunda dose

Para receber a segunda dose da vacina, basta procurar um dos pontos de vacinação da cidade, das 8h às 17h, e levar um documento de identificação com foto e CPF.

