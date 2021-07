Sem doses suficientes para avançar na campanha de vacinação contra a Covid-19 por idade em Curitiba, a Secretaria Municipal da Saúde informou que, nesta segunda-feira (19), fará apenas uma repescagem para o público de 39 anos ou mais que ainda não recebeu o imunizante. O horário para vacinação será das 8h às 17h, em onze locais espalhados pela cidade (veja abaixo).

Neste sábado (17) foram vacinadas as pessoas de 38 anos nascidas no primeiro semestre, entre 1º de janeiro e 30 de junho. Segundo o órgão, os nascidos no segundo semestre terão a oportunidade da imunização quando chegarem novas doses, após a repescagem para o público de 39 anos ou mais.

Para receber a vacina é preciso apresentar um documento de identificação com foto, CPF e um comprovante de residência com endereço de Curitiba (no caso de estar no nome do cônjuge, deve ser apresentada também certidão de casamento ou de união estável).

Quem pode tomar a 1ª dose da vacina na segunda-feira (19) em Curitiba

Pessoas de 39 anos ou mais que ainda não receberam a vacina contra a Covid-19.

1. Pavilhão da Cura

Parque Barigui (entrada somente pela BR-277)

2. Rua da Cidadania da Fazendinha

R. Carlos Klemtz, 1700

3. Rua da Cidadania do Tatuquara

R. Olivardo Konoroski Bueno, 100

4. Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira

R. Guilherme Ihlenfeldt, 233 – Bacacheri,

5. Clube da Gente do CIC

R. Hilda Cadilhe de Oliveira, 700

Unidades de Saúde:

6. Camargo

Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru

7. Ouvidor Pardinho

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

8. Parigot de Souza

Rua João Eloy de Souza, 111 – Sítio Cercado

9. Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

10. Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

11. Visitação

Rua Dr. Bley Zornig, 3136 – Boqueirão

Documentos necessários

Para receber a vacina, a SMS orienta a população a fazer o cadastro antecipado na plataforma Saúde Já pelo site www.saudeja.curitiba.pr.gov.br ou pelo aplicativo do celular. O cadastro agiliza o processo da vacinação.

