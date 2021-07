Neste sábado (3) a vacinação contra a covid-19 continua para a população geral e grupos prioritários nas cidades do Litoral e também Região Metropolitana de Curitiba. No entanto, até o início da tarde desta sexta-feira, os municípios de Fazenda Rio Grande, Pinhais, Morretes, Matinhos e Guaratuba não divulgaram seus cronogramas de vacinação para este fim de semana.

Confira como vai ser a imunização nas cidades vizinhas de Curitiba:

LEIA TAMBÉM:

>> Curitiba abre 11 novos locais de vacinação para atender 44 e 43 anos neste sábado

>> Paraná vai receber novo lote com 233 mil vacinas da Janssen nos próximos dias

Araucária

Documentos necessários:

Documento de identificação com foto, caderneta de vacinação. Não é necessário agendamento.

Sábado (3 de julho)

Segunda dose

Os intervalos recomendados de cada fabricante são os seguintes: Pfizer e Astrazeneca: três meses, Coronavac: 28 dias.

Almirante Tamandaré

Documentos necessários:

Fazer o cadastro no site da prefeitura e comparecer ao ponto de vacinação mais próximo.

Documento com foto, CPF, comprovante de residência.

De segunda à sexta (das 8h30 às 15h30)

48 anos o mais.

Campo Largo

Documentos necessários:

**NÃO precisa de cadastro!

Segunda dose: carteira de vacin

ação, documento pessoal com foto, comprovante de endereço e uma caneta.

Público geral: Documentos: documento pessoal com foto, comprovante de endereço e uma caneta

Sábado (3 de julho)

46 anos completos e segunda dose da Astrazeneca (de acordo com o cartão vacinal).

Campo Magro

Documentos necessários: documento de identificação com foto, cartão do SUS, CPF e comprovante de residência.

Sábado (3 de julho)

1° dose para pessoas com 48, 47 e 46 anos

Colombo

Se o senhor (a) tiver 45 anos completos ou mais e não possui cadastro em uma US da cidade é imprescindível apresentar, além de um documento com foto, o comprovante de endereço.

Sábado (3 de julho)

45 anos ou mais.

São José dos Pinhais

Documentos: documento com foto, CPF, carteirinha de vacinação, comprovante de residência e de ter realizado o pré-cadastro.

*Se puder leve 1kg de alimento não perecível, que será doado a quem mais precisa.

Sábado (03 de julho) Horário de vacinação de acordo com o mês de nascimento

46 anos completos ou mais

Domingo (04 de julho) Horário de vacinação de acordo com o mês de nascimento

45 anos completos ou mais

Paranaguá

Pessoas com Anemia Falciforme, com 18 anos ou mais, fazem parte do grupo de vacinação para pessoas com comorbidades. Quem se enquadra nesse público, deve procurar um médico para a requisição do laudo e realizar o cadastro no site: www.paranagua.pr.gov.br