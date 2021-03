Estoque no fim

Se o Ministério da Saúde não enviar mais lotes em breve, a vacina de Covid-19 em Curitiba termina sábado (27), segundo a prefeitura. Com isso, pela segunda vez desde o início, a imunização terá de ser suspensa por falta de doses. Em outras cidades, como Paranaguá, no Litoral, as vacinas já acabaram nesta quinta.

Havia previsão do envio de um novo lote para a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) distribuir aos municípios na última quarta-feira (24). Entretanto, o estado recebeu o último lote sábado (20), de 240,4 mil doses que já foram aplicadas em boa parte dos municípios dentro da nova estratégia do governo federal de não reter a segunda dose, de aplicar todo o estoque na primeira aplicação da vacina.

A reportagem da Gazeta do Povo entrou em contato com o Ministério da Saúde para ter previsão de quando mais vacinas chegam ao estado. Até a publicação desta reportagem, a pasta não informou a previsão.

Nesta quinta-feira (24), Curitiba teve mais um dia de muitas filas para a imunização. No pavilhão do Parque Bariqui, o público chegou a esperar 4 horas debaixo de sol forte para tomar vacina.

