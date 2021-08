Procurando emprego? Empresas de Curitiba e região estão com vagas abertas em diversas áreas de atuação. Há oportunidades para profissionais com ou sem experiência, com salários e benefícios variados. Confira a lista com as informações completas sobre cada vaga e mande seu currículo!

Profissional para Área Administrativa

Escola contrata:

Profissional para área administrativa com conhecimentos em RH, cobranças, secretaria e atividades que envolvam uma rotina escolar.

Interessados devem enviar CV para: curriculumvitaescola@gmail.com

Analista de Risco em Gerenciamento de Riscos

Empresa em expansão contrata:

Analista de Risco em Gerenciamento de Riscos

Escala de 12×36

Exige-se experiência mínima de seis meses na área

Salário: R$ 1800,00 + benefícios

Candidatos que preencherem os requisitos devem encaminhar currículo para: torrecontrata@gmail.com

Assistente de RH

Com experiência em folha de pagamento e rotinas de escritório contábil.

Enviar currículo com pretensão salarial para: bbrcontabilidade@hotmail.com

Auxiliar de Serviços Gerais

Vaga para Auxiliar de Serviços Gerais (homens e mulheres)

Interessados devem comparecer com currículo, no horário das 15h, para falar com o responsável pela clínica.

Clínica veterinária Dog Vet

Endereço: Avenida Presidente Getúlio Vargas 4510 Vila Isabel

Telefone: (41) 3244-5775

Caseiro

Contrata-se:

Casal para caseiro, sem filhos

Para cuidar de pequena residência em Santa Felicidade, com lugar para morar Contato (41) 99972.9967

Gráfica Keops

Contrata:

Operador de coladeira

Mecânico industrial

Técnico em mecatrônica

Auxiliar de almoxarifado com experiência na área gráfica

Interessados enviar currículo para: rh@graficakeops.com.br

Doméstica

Babá e cozinheira

Com experiência

Para Curitiba e região

Salário: de R$1.500,00 a R$ 2.500,00

Aceito do interior.

Contato: (41) 99191-8597 e (41) 3039-4797

Técnico (a) De Informática

Contrata-se:

Técnico (a) De Informática

Com experiência comprovada na área de computadores, celulares e notebook

Enviar currículo para: jacir@lojainfoquality.com.br ou WhatsApp (41) 99111-0065

Televendas

Contrata-se para Televendas

Vaga disponível para sexo feminino

Para contatar pessoas pelo telefone, para promover e vender produtos

Horário: de segunda a sexta-feira das 9h às 18h. E nos sábados das 9h às 13h

Enviar currículo para: vendedora.voguel03@outlook.com

Vendedor

Para Auto Center

Necessário experiência com venda pneus de automóveis e peças automotivas em auto center

Ótimos ganhos

Interessados devem enviar currículo para: vagavendedorautocenter@gmail.com

Ou entrar em contato pelo telefone: (41) 3013-1666 – falar com Nilson

Vendedora Interna

Lojas Adunare

Centro e Shopping Palladium

Salário + comissão + VT + VR

Comunicativa e responsável

Com experiência em vendas e disponibilidade de horário

Currículo para adufa@adunare.com.br

Sest Senat

Torna pública a abertura de processo seletivo para contratação e formação de cadastro reserva para os seguintes cargos:

448/21 – Odontólogo (Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Faciais)

821/21 – Instrutor de Segurança do Trabalho

872/21 – Instrutor de Trânsito

Para mais informações, acesse: http://www.sestsenat.org.br/vagas, durante o período de inscrições, entre 06/08 e 13/08/2021

O processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação de conhecimentos específicos (objetiva e discursiva), análise documental e entrevista

