Chegou a segunda-feira (12), dia mundial de procurar trabalho e deixar o currículo atualizado. Para essa semana, as 216 Agências do Trabalhador do Paraná estão disponibilizando 2.615 vagas de emprego com carteira assinada em empresas do estado.

Do total de vagas, 1.513 estão disponíveis nas agências de Curitiba e região metropolitana, com a maioria sendo relacionada aos setores da indústria, serviços e comércio. As oportunidades disponíveis são para auxiliar de linha de produção (1.264 vagas), operador de telemarketing ativo e receptivo (521 vagas), alimentador de linha de produção (200 vagas), abatedor de aves (210 vagas) e empacotador com 165 vagas.

Atendimento presencial

Os atendimentos presenciais nas Agências do Trabalhador seguem o decreto de cada cidade. Em Curitiba, a Agência do Trabalhador voltou a atender o público de forma presencial, mas o atendimento é feito somente com horário marcado, das 9h às 17h. O serviço pode ser realizado por meio dos telefones: (41) 3883-2200, 3883-2212, 3883-2224 e 3883-2233, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Os interessados nas vagas ofertadas também podem buscar orientações entrando em contato junto às Agências do Trabalhador pelo site, pelo aplicativo Sine Fácil ou pelo Emprega Brasil.