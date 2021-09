Vai dar um passeio mais longo nesse feriadão? Então é melhor dar uma conferida nos preços dos combustíveis. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) realizou um levantamento de preços da gasolina comum e etanol em diversas cidades do Paraná, entre elas Curitiba e mais quatro da região metropolitana durante a semana dos dias 28 de agosto e 4 de setembro.

Entre a capital e os municípios pesquisados da RMC, o preço médio da gasolina ficou mais barato em Colombo. Por lá, o litro da gasolina nos postos de combustíveis ficou na média de R$ 5,657 o litro. Já Araucária foi a cidade com o valor mais alto na média, R$ 5,767 (confira a tabela completa de preços abaixo).

Curitiba registrou preço médio de R$ 5,662 por litro de gasolina, valor médio próximo de São José dos Pinhais, onde o combustível é encontrado num valor médio de R$ 5,663 o litro. Em Pinhais, outra cidade pesquisada pela ANP, o valor médio ficou em R$ 5,704.

Entre as cinco cidades da região pesquisadas, São José dos Pinhais foi onde a gasolina comum foi encontrada mais em conta, chegou a ser vendida por R$ 5,479 o litro. A mais cara foi em Araucária, onde o litro chegou a custar R$ 5,899.

Tabela de preços da Gasolina Comum – Fonte: ANP

Cidades Preço médio Preço mínimo Preço máximo Araucária R$ 5,767 R$ 5,670 R$ 5,899 Colombo R$ 5,657 R$ 5,449 R$ 5,790 Curitiba R$ 5,662 R$ 5,499 R$ 5,699 Pinhais R$ 5,704 R$ 5,560 R$ 5,889 São José dos Pinhais R$ 5,663 R$ 5,479 R$ 5,799

Etanol

O levantamento revelou que São José dos Pinhais foi a cidade pesquisada que apresentou menor média de preços em relação ao etanol, que ficou em R$ 4,630 o litro. Já Araucária seguiu com o preço médio mais alto, R$ 4,751 o litro.

Colombo apresentou média de preço de R$ 4,650 o litro, logo atrás veio Curitiba com R$ 4,667 o litro e Pinhais, com R$ 4,701 o valor do litro de etanol.

Segundo a ANP, foram pesquisados 91 postos de combustíveis durante o período, sendo 8 em Araucária, 15 em Colombo, 43 em Curitiba, 9 em Pinhais e 16 em São José dos Pinhais.

Tabela de preços do Etanol – Fonte: ANP

Cidades Preço médio Preço mínimo Preço máximo Araucária R$ 4,751 R$ 4,670 R$ 4,899 Colombo R$ 4,650 R$ 4,499 R$ 4,699 Curitiba R$ 4,677 R$ 4,499 R$ 4,699 Pinhais R$ 4,701 R$ 4,580 R$ 4,849 São José dos Pinhais R$ 4,630 R$ 4,479 R$ 4,699

