Agentes de trânsito começam nesta quarta-feira (10) a fiscalização da correta utilização das vagas do Estacionamento Regulamentado (EstaR) no novo espaço do Jardim Botânico, inaugurado na semana passada. Desta forma, quem não fizer a devida ativação dos créditos para uso da vaga pode ser multado.

São 225 vagas para veículos, incluindo as destinadas a pessoas com deficiência e idosos, e sete para ônibus de turismo. A área total do terreno é de 9,1 mil metros quadrados e permite o acesso ao Jardim Botânico pelo bosque.

Operado pela Urbs, o espaço tem vagas de EstaR que podem ser ativadas por aplicativo de celular pelo período máximo de duas horas. Conforme informado nas placas instaladas no local, o EstaR funciona durante todo o período de abertura do Jardim Botânico, das 6h às 20h, todos os dias da semana – inclusive nos feriados. Nestes primeiros dias, desde a inauguração do espaço, agentes de trânsito vinham fazendo somente orientações aos motoristas no local.

Multa

Desde 1º de dezembro de 2020, quem estacionar nas vagas do EstaR disponíveis em diversos locais da cidade sem ativar os créditos necessários está passível de receber auto de infração emitido por agentes de trânsito, conforme estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A infração é de natureza grave, com valor de R$ 195,23 e cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Foto: Daniel Castellano / SMCS

Mais informações sobre o funcionamento das vagas e da ativação dos créditos na vaga podem ser conferidas aqui.