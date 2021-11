O Brasil sofreu mais de 16,2 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos entre janeiro e junho deste ano, segundo a Fortinet, empresa que desenvolve e comercializa software, produtos e serviços de cibersegurança. E agora, com Black Friday e Natal se aproximando, o alerta é ainda maior. Nesse período, golpes e fraudes relacionadas à propagandas enganosas, que utilizam sites falsos para roubar informações pessoais e de cartão de crédito, também deverão ser o foco de ataques aos consumidores.

“Cibercriminosos utilizam datas como Black Friday e Natal para aplicar golpes, pois parte da população busca por boas oportunidades de compra e movimentam o comércio neste período”, explica Caio Telles, CEO da BugHunt, startup focada em identificação e resolução de bugs e vulnerabilidades. “Explorando isso, os cibercriminosos sobem clones de websites famosos, ou até mesmo websites novos como se fossem lojas on-line verídicas, mas com o objetivo apenas de aplicar golpes, seja roubando informações pessoais e financeiras, como também recebendo valores e não enviando os produtos supostamente adquiridos”, completa.

Segundo Denis Riviello, Head de Cibersegurança da Compugraf, empresa de soluções tecnológicas, com base nos últimos anos, a tendência é de haja um aumento de 30% em ciberataques nesta reta final de 2021. “Toda e qualquer categoria de empresa, principalmente de comércio eletrônico, pode ser vítima. Ninguém está a salvo”, comenta. “Quanto maior a procura no universo virtual, maior o número de fraudes e ataques. Por isso, a preocupação com a segurança no meio digital deve ser redobrada para os dois lados: consumidores e varejistas”, completa.

Diante desse cenário, especialistas listaram algumas recomendações para que os consumidores não sejam vítimas de ciberataques nessa época do ano.

1. Sempre checar se o site da loja é legítimo

Os cibercriminosos sempre aproveitam de fragilidades humanas, revela Caio Telles. “Neste caso, os consumidores estão buscando bons negócios, altos descontos e preços muito atrativos. Desta maneira, os cibercriminosos conseguem subir websites ou realizar ataques de phishing visando explorar esta condição”, explica. “Por isso, é preciso verificar alguns detalhes antes da compra, como garantir que está em um website legítimo e analisar a URL da loja”, pontua. Também é importante que os consumidores realizem compras em sites e lojas conhecidas. O Procon, inclusive, atualiza a lista de sites não confiáveis aqui.

“É recomendável observar a lista antes de realizar qualquer compra. Também é importante que os consumidores visitem o website principal para verificar qualquer possível oferta recebida por outros meios, como e-mail. Muitas vezes os consumidores recebem informações de promoções por e-mail, porém são phishings, que os direcionam para websites que são clones maliciosos das lojas”, ressalta o executivo.

2. Ter cuidado com promoções em perfis em redes sociais

Telles alerta que o consumidor deve conferir se os perfis nas redes sociais que estão promovendo sorteios ou descontos são originais. “Promoções falsas com perfis falsificados são muito comuns. O objetivo é coletar informações das vítimas/consumidores e também aumentar o número de seguidores desses perfis falsos”, explica.

3. Ficar atento a valores muito baixos

O consumidor deve sempre observar se o preço ofertado está muito abaixo dos concorrentes. Para isso, é possível utilizar sites já conhecidos de comparação de preços, como Google Shopping, Zoom e Buscapé. “Além disso, não acessar as promoções clicando diretamente no e-mail recebido. Aconselhamos que o consumidor digite o endereço na barra do navegador e busque o mesmo produto dentro da loja”, afirma Telles.

4. Verificar a origem dos recebimentos



Denis Riviello, da Compugraf, reforça que ao receber um e-mail de lojas ou promoções, atente-se ao remetente e domínio. “Vale pesquisar no Google ou no site da marca se aquele endereço eletrônico existe”, explica. “Caso fique em dúvida sobre o link que recebeu no e-mail, feche a página e acesse direto do seu navegador o endereço oficial daquele site”, completa.

5. Atenção redobrada aos métodos de pagamentos



Uma dúvida ainda muito comum, mesmo aos adeptos das compras online, e principalmente aos que fazem isso pela primeira vez, e referente à forma mais segura de realizar os pagamentos. “Atualmente o método mais seguro continua sendo o cartão de crédito. Mas os aplicativos de “Carteira Digital”, como o Paypal, PicPay e similares, também são uma opção muito interessante. Se o usuário tiver algum problema com a compra, ele pode contatar a empresa responsável pelo pagamento, que possui recursos para minimizar o problema”, explica Riviello.

6. Evitar rede de WI-FI público

Riviello alerta ainda que as redes públicas de acesso à internet não são indicadas para a realização de qualquer transação financeira. “Como não há uma proteção, como senhas para acesso, o alto fluxo de pessoas conectadas é um prato cheio aos cibercriminosos. Evite fazer qualquer compra nesse cenário”, finaliza.

