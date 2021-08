O Dia dos Pais é neste domingo (8) e todos sabem que a compra dos presentes acaba ficando para última hora no Brasil inteiro. Em Curitiba e no Paraná também é assim, afinal não é fácil mudar o hábito tão saudável de deixar tudo para a última hora. Brincadeiras à parte, para as compras dos pais – e de quaisquer outras compras – é muito importante que as pessoas fiquem atentas, principalmente se elas forem comprar pela internet. O alerta é do Departamento Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-PR) e serve para evitar que os consumidores caiam em golpes, algo que tem sido comum no mundo digital.

+Leia mais! Dia dos Pais 2021: Veja sugestões de presentes para agradar o paizão

Segundo um vídeo postado pela coordenadora do Procon-PR, Claudia Silvano, todo o cuidado é pouco, ainda mais agora que as pessoas têm desenvolvido o hábito cada vez maior de comprar presentes e produtos pela internet. “Alguns cuidados são fundamentais. Se você vai comprar pela internet, verifique se trata-se de um site idôneo. Cuidado com links recebidos através de e-mails, redes sociais, Whatsapp. Tem que tomar cuidado com isso porque esses links podem te levar a um site falso”, ressalta a coordenadora. O vídeo foi postado na página do Facebook da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho. Toda semana, a secretaria informa que divulga vídeos do Procon-PR com orientações sobre garantia dos direitos do consumidor, conforme o Código do Consumidor.

E não é só isso, além de toda a verificação sobre a veracidade do site de compras, a Claudia Silvano diz que os preços milagrosos também podem ser um chamariz dos golpistas. “Não existe milagre no mercado de consumo. Se aquele produto eletroeletrônico, uma TV, um telefone celular, está com o preço muito abaixo do que normalmente se cobra por aquele produto no mercado, tome cuidado que pode ser golpe”, diz.

O Procon-PR também orienta que o consumidor verifique a possibilidade de troca do produto ou presente que comprou. Uma roupa ou um calçado, por exemplo, nem sempre servem. Se for para o Dia dos Pais, o pai ou o avô também podem não gostar do presente, por isso é importante verificar se há possibilidade de troca e quais as condições para que a troca aconteça.

Outro ponto importante é pedir a nota fiscal. “Porque se houver algum problema, a nota fiscal, o comprovante, enfim, da relação de consumo é que vai possibilitar que o consumidor possa reclamar se for preciso. Todo o cuidado é pouco […]. Deve acender um alerta para que o Dia dos Pais não vire um pesadelo, um prejuízo para todos nós”, finaliza a Claudia Silvano.

Web Stories