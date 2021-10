Mil empreendedores e donos de pequenos negócios de Curitiba começam a receber, esta semana, consultorias individuais gratuitas para inovar, fazer melhor, mais rápido e com menor custo a gestão do negócio e a presença digital para crescer no pós-pandemia.

A iniciativa da Prefeitura e Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Paraná (Sebrae/PR) integra as ações de aceleração econômica da capital lançada pelo prefeito Rafael Greca, nesta terça-feira (05), quando se celebra o Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa (MPE).

“A cidade mais empreendedora do Brasil mantém seu apoio a quem tem um negócio e quer inovar e crescer. É muito bom ver o rosto da esperança e quem vê uma vez o rosto da esperança, dele não se esquece jamais“, afirmou Greca, ao agradecer a participação na cerimônia dos primeiros empreendedores selecionados para as consultorias. Um voucher simbólico foi entregue a cada um deles.

“Estou muito emocionada e orgulhosa de viver em uma cidade como Curitiba, que apoia seus empreendedores. Estas consultorias serão muito importantes para o crescimento da Entrega Única”, afirmou Gislaine Queiroz, uma das proprietárias da startup especializada em delivery “premium” e que trabalha só com mulheres nas entregas. Ela estava acompanhada da sócia, Elicéia Dalprá, que fez questão de agradecer outro apoio do município: “Desde o início do ano a Entrega Única está no Worktiba Boqueirão”, disse ela, sobre o espaço público disponibilizado pelo município.

O prefeito lembrou também que o apoio aos empreendedores e empresas da capital é um dos pilares do Plano de Retomada Econômica de Curitiba, iniciado no ano passado. “Iniciativas do município e parceiros, como desburocratização para abertura mais fácil de empresas, refinanciamentos de débitos, acesso a linhas de crédito com o Fundo de Aval de Curitiba e apoio educacional para gestão inovadora e transformação digital, têm ajudado a melhorar o ambiente de negócios da capital para o pós-pandemia”, enumerou ele.

Consultorias

O diretor superintendente do Sebrae/PR, Vitor Tioqueta, explicou que as consultorias que começam a ser ofertadas pela entidade e o município são estruturadas a partir das principais “dores” dos empreendedores e com foco na preparação das empresas para o pós-pandemia.

“São jornadas para apoiar recuperação e promover a sustentabilidade de micro e pequenas empresas”, reforça ele.

Serão 30 mil horas de consultorias, 1.690 horas de conteúdos, cinco jornadas, webséries e oportunidade de networking ofertados sem custos para fortalecer os pequenos negócios de Curitiba.

Para receber as consultorias, o empreendedor pode agendar atendimento nos Espaços Empreendedor da Prefeitura nas Ruas da Cidadania (clique aqui), administrados pela Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, ou acessar o site do programa Recupere do Sebrae/PR.

Com conteúdos teóricos e práticos são personalizados de acordo com a necessidade, as consultorias com especialistas serão on-line e vão ajudar os empreendedores de Curitiba em desafios como planejamento financeiro, acesso ao crédito, remodelagem de negócios, marketing digital, protocolos de biossegurança, desenvolvimento pessoal e aspectos jurídicos como leis e direitos e deveres do empresário no cenário de crise.

No primeiro passo, o empreendedor curitibano irá participar de uma consultoria individualizada que vai identificar as principais dificuldades e, a partir disso, direcionar para uma jornada com conteúdos personalizados de acordo com suas dificuldades. Depois, recebe uma nova consultoria individualizada para concluir um plano de ação.

Pró-Metrópole

O vice-prefeito Eduardo Pimentel destacou ainda que a oferta das consultorias gratuitas foi estruturada por meio do Programa de Desenvolvimento Produtivo Integrado da Região Metropolitana de Curitiba (Pró-Metrópole).

“Além dos empreendedores curitibanos, quem tem um negócio nos outros 28 municípios da Região Metropolitana também está recebendo este benefício, pois como sempre defende o prefeito Rafael Greca: Curitiba é uma só”, reforçou ele.

Também receberam os primeiros vouchers das consultorias os empreendedores José Afonso Matida (Devi Delivery de Vinhos), Liliane Alves Reis e Jhenifer Fogaça (Loucos por Donuts), Lucimara e Celso Tura (Pipo Pets Ração e Acessórios), Jéssica Helena Sottili e Eder Viana Cardoso (Helena Cardoso Sapatos e Acessórios), Fernanda Ávila (ByFernadaÁvila Estética) e Queila Magalhães (Prada Personalizados).

Campanha

Durante a cerimônia também foram apresentadas as peças publicitárias da campanha de aceleração econômica de Curitiba. As informações sobre as ações estão reunidas no portal Retomada Curitiba.

Participantes

Participaram do lançamento os secretários municipais Vitor Puppi (Planejamento, Finanças e Orçamento) e Leverci Silveira Filho (Desenvolvimento da Região Metropolitana de Curitiba), a presidente do Instituto Municipal de Turismo, Tatiana Turra, a presidente da Fundação Cultural de Curitiba, Ana Cristina de Castro, e o presidente interino da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, Frederico Lacerda.

