As estradas que cortam o Paraná estão com fluxo intenso na manhã quarta-feira (02) e com interdição total de pista na BR-277 em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. O acidente no sentido capital foi de um caminhão que teve derramamento da carga de soja.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), duas situações chamam a atenção. No antigo pedágio de São Luís do Purunã, um caminhão tombou na lateral das antigas cabines de pagamento. Devido ao acidente, o trânsito é lento.

Já em Campo Largo no km 125, devido a derramamento de carga de soja, interdição total no sentido Curitiba. Com o fluxo intenso vindo do interior, um congestionamento começa a se formar na região.

Grande fluxo vindo do litoral

Com o fim do feriado de Carnaval, muitos motoristas já deixaram o litoral do Paraná na terça-feira (01). No entanto, várias pessoas decidiram retornar para casa na manhã de quarta. Longas filas se apresentam no caminho e o tempo de volta pode se estender um pouco mais. A dica é relaxar e curtir o momento. Bom retorno!

