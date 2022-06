A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ventos fortes no litoral do Paraná válido para esta sexta-feira (17) até sábado (18). Segundo o alerta, a intensidade dos ventos pode chegar a até 75 km/h (40 nós), ao sul de Paranaguá.

O alerta vale da madrugada desta sexta-feira até a manhã de sábado. A diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha ressalta que navegadores consultem informações sobre as condições do mar antes de zarpar.

Vem chuva?

Para esta sexta-feira o Simepar prevê chuva em Matinhos, no litoral paranaense, e rajadas de vento perto de 60 km/h. Depois, no final de semana, o tempo fica nublado, com temperaturas entre os 15 e 21ºC na cidade.

