A Copa do Mundo FIFA de 2022, no Qatar, começou no dia 20 de novembro e no quinto dia de competição tem jogo do Brasil, o que deve mudar a rotina de muitos estudantes de Curitiba. Mas e ai, como ficam as aulas em dias de jogo no Brasil?

Na próxima quinta-feira (24) a Seleção Brasileira de futebol entra em campo às 16h. Na primeira fase da competição ainda terão mais dois jogos com horários de 13h e 16h, por isso as instituições de ensino públicas e privadas terão horários de aula diferenciados nestes dias.

Aulas na rede estadual

Os alunos dos colégios estaduais não terão aula no período da tarde quando houver jogos do Brasil às 13h e às 16h, de acordo com o decreto n.º 9905/2021 da Secretaria de Estado da Educação. Já o turno da noite terá aula normalmente.

“Nas datas dos jogos da Seleção Brasileira, as instituições da rede pública estadual de ensino deverão seguir os seguintes horários de dispensa: Nos dias de jogos com início às 13h ou 16h, as aulas do turno da tarde serão dispensadas; O turno da noite terá aula normalmente”, diz uma circular encaminhada pela secretaria.

Aulas em Curitiba

Já os alunos das escolas municipais terão expediente normal, mas cada instituição poderá se organizar para assistir aos jogos, uma vez que a atividade tenha cunho educativo, pois os alunos não serão dispensados.

Escolas particulares

As instituições particulares de ensino poderão ajustar os horários conforme preferirem, desde que sejam respeitadas as 800 horas / aulas, nos 200 dias letivos exigidos por lei, conforme o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Estado do Paraná.

“O Sinepe/PR esclarece que cada instituição privada de ensino tem autonomia para ajustar o calendário letivo e o planejamento de funcionamento nos dias nos quais ocorrerão os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo, desde que seja mantido o cumprimento das 800 horas / aulas, nos 200 dias letivos exigidos por lei. O Sinepe/PR ressalta, ainda, que as alterações devem ser informadas ao Núcleo Regional de Educação”.

Jogos do Brasil na primeira fase da Copa

24/11 – quinta-feira

16h – Brasil x Sérvia



28/11 – segunda-feira

13h – Brasil x Suíça



16h – 02/12 – sexta-feira

Brasil Camarões

