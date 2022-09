O fluxo de veículos nas estradas do Paraná não tem previsão de ser tão intenso durante o feriado nacional de Sete de Setembro, nesta quarta-feira (7), e o de Nossa Senhora das Luz dos Pinhais, em Curitiba, na quinta-feira (8). Segundo a Arteris Litoral Sul, que administra a BR-376, uma das rodovias que ligam a capital ao Litoral do Paraná, o fluxo esperado é de apenas 5% maior do que o registrado em dias normais. O fluxo também deve ser o mesmo até as praias de Santa Catarina.

Segundo a Arteris, os horários de pico na saída para o feriado devem ser já nesta tarde de terça-feira (6), até as 19h. Na quinta-feira, o horário de pico previsto é das 08h às 17h. Já no retorno do feriado, o fluxo deve se dissolver até o domingo (11), considerando os motoristas que devem prolongar os dias de descanso nas praias.

Segundo a concessionária, as equipes de atendimento já estão mobilizadas para atuar na operação durante os dois feriados desta semana. Ao todo, cerca de 300 colaboradores devem atuar para o atendimento 24h prestado pela concessionária.

Entre os serviços prestados estão a inspeção e monitoramento de tráfego, resgate veicular e socorro com atendimento pré-hospitalar ao longo dos 356 km de rodovias administradas, na rota de ligação entre as capitais Curitiba e Florianópolis. Nessa rota, a Arteris Litoral Sul também disponibiliza nove unidades SOS Usuário com espaço adequado para pausa na viagem, incluindo água, banheiros, fraldários e Wi-Fi.

A concessionária recomenda atenção aos condutores em trechos com aclives e declives acentuados, como na Serra do Mar (BR-376), Morro do Boi (Balneário Camboriú) e Morro dos Cavalos (Palhoça). Além disso, a grande concentração de tráfego nas proximidades dos municípios – trechos urbanos – pode gerar a diminuição repentina de velocidade, exigindo dos condutores a distância segura para prevenção de acidentes.

Praias do Paraná

Já na BR-277, que também leva ao Litoral do Paraná, o trânsito também deve ser mais tranquilo. A rodovia está sob administração do Estado desde a suspensão do contrato de pedágio com a concessionária, em novembro do ano passado.

Operação da PRF

Conforme informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF), haverá um reforço especifico das equipes na região metropolitana de Curitiba, para atender às rodovias, principalmente nos dias 6, 7 e 11, mas a Operação Independência não será realizada em 2022.

Conforme explicou a PRF, não haverá operação “pelo fato do feriado não ser prolongado na maior parte do estado e país. Em razão da atipicidade do período, não haverá comparativos de dados com anos anteriores”.

Veja orientações da concessionária para uma viagem segura:

– Realize um check-up completo no veículo antes de iniciar a viagem, verificando principalmente itens de segurança, tais como pneus, parte elétrica, triângulo e estado geral dos cintos de segurança, além do nível combustível.

– Respeite os limites de velocidade da rodovia.

– Todos os ocupantes do veículo devem usar cinto de segurança durante a viagem, inclusive passageiros do banco traseiro.

– Crianças devem ser transportadas na cadeirinha ou assento específico, de acordo com a idade.

– Respeite a sinalização de trânsito.

– Mantenha distância de segurança em relação ao veículo que trafega a frente.

– Não esqueça de manter os faróis acesos enquanto estiver na rodovia.

– Em caso de chuva, o motorista deve redobrar a atenção e diminuir a velocidade. Se a chuva for muito forte, a orientação é procurar um posto de serviço e aguardar o temporal passar. Nunca pare na rodovia.

