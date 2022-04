O fluxo de veículos nas estradas do Paraná tem previsão de ser intenso durante o feriado de Páscoa, que inicia nesta Sexta-feira Santa (15) e vai até domingo (17). Segundo a Arteris Litoral Sul, que administra a BR-376, o fluxo esperado é de 35% maior do que o registrado em dias normais.

Segundo a Arteris, os horários de pico na saída para o feriado se concentram na quinta-feira (14), das 14h à meia-noite, e na sexta-feira (15) – das 08h às 20h. Já no retorno, o maior movimento esperado é para o domingo (17) – também no horário das 08h às 20h.

Em períodos de feriados como este, a concessionária reforça o alerta para trechos próximos aos acessos das cidades – como Curitiba, Joinville, Itajaí, Balneário Camboriú, Itapema e Florianópolis.

Outro alerta importante neste momento é para a descida da Serra do Mar – onde a concessionária realiza obras de manutenção de encosta, com fechamento da faixa da direita 01 km após a primeira área de escape – entre o km 668,3 e o km 669. Nesse segmento, há estreitamento de pista – reduzindo de três faixas para duas faixas, exigindo maior atenção do motorista.

Já na BR-277, que também leva ao Litoral do Paraná, o trânsito também deve ser intenso, porém não há informações precisas sobre o movimento. A rodovia está sob administração do Estado desde a suspensão do contrato de pedágio com a concessionária, em novembro do ano passado.

Policiamento

O Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) inicia nesta quinta-feira a Operação Páscoa, com reforço de fiscalização nas estradas estaduais. Com o feriado prolongado, os policiais intensificarão a segurança dos viajantes com mais policiamento e fiscalização.

Segundo o BPRv, a operação é realizada todos os anos e o principal objetivo é reduzir o número de acidentes e mortes causados, principalmente, por excesso de velocidade, embriaguez ao volante e ultrapassagens em pontos proibidos.

PRF

Desde a meia-noite desta quinta-feira, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realiza a Operação Semana Santa 2022 com foco na promoção da segurança viária nas rodovias federais em todo o país.

As ações seguem até a meia-noite de domingo (17), visando a livre circulação, a prevenção de acidentes e a promoção da segurança viária. Os esforços são intensificados em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e de ocorrência de crimes, de acordo com as estatísticas do órgão.

A fiscalização será intensa em situações como ultrapassagem indevida, embriaguez ao volante, utilização do cinto de segurança, utilização dos dispositivos de retenção, uso do capacete, excesso de velocidade, uso do celular ao dirigir, entre outros. Segundo a PRF, essas são as condutas que, historicamente, provocam o maior número de fatalidades nas rodovias.

Neste ano, não haverá restrição de tráfego para veículos ou combinações de veículos excedentes em peso ou dimensões, nas rodovias federais que cortam o estado.

Veja como está o trânsito agora nas estradas que cortam Curitiba

