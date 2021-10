Mais de 134 mil veículos devem circular nas rodovias que dão acesso ao litoral do Paraná a partir desta sexta-feira (08) e outros 355 mil veículos devem transitar pelas estradas que ligam Curitiba ao interior do estado no feriado de Nossa Senhora Aparecida (12).

Segundo a concessionária Ecovia, responsável pelo trecho que liga Curitiba ao litoral paranaense, o movimento já vai ser alto na sexta, com mais de 21 mil veículos trafegando pela BR-277. O dia de maior movimento deve ser no sábado (09), com fluxo intenso e mais de 30 mil veículos. Já o retorno deve se concentrar na terça (12), quando mais de 30 mil veículos devem se deslocar sentido Curitiba, com destaque para o horário entre as 16 e 17 horas, com previsão de 1,5 mil automóveis.

“Apesar de não ser um feriado que costuma ter movimento alto, esse ano estamos com uma previsão alta e acreditamos que o motorista deve evitar horários de pico, como a manhã de sábado e tarde da terça-feira”, comenta o gerente de Atendimento ao Usuário da Ecovia, Vanderlei Simão.

Já a CCR RodoNorte, responsável pela administração das estradas rumo ao interior, o movimento deve ser 35% maior do que o registrado em dias normais. E justamente a BR 277 concentra a maior parte dos veículos que estarão nas rodovias ao longo do feriado – 205 mil entre sexta e terça da próxima semana.

Considerando todos os trechos cuidados pela CCR RodoNorte, o maior volume de tráfego está previsto para o dia 12, com a circulação de 93,2 mil veículos, seguido pelo dia 08, com um fluxo estimado em 87,9 mil veículos. “Estaremos com ainda mais equipes atuando no atendimento e em todos os serviços disponíveis aos clientes, sempre com o objetivo de propiciar ainda mais segurança e preservar a fluidez das rodovias”, comentou Mauro Bertelli, gerente de atendimento da concessionária.

Horários de Pico

Na saída e chegada de Curitiba em direção ao interior, as previsões de maior fluxo pela equipe de planejamento de tráfego da CCR RodoNorte são a partir das 15 horas de sexta, seguindo mais alto até às 21 horas. No sábado (09), a concentração de fluxo na saída para o feriado será entre 10h e 14 horas; já para o retorno, o horário de pico na região de São Luiz do Purunã deve ser registrado entre 11h e 20 horas de terça.

Santa Catarina

Como ocorre em feriados prolongados, muitos curitibanos devem ter o destino Santa Catarina. Segundo a Arteris Planalto Sul, responsável pela concessão pelas rodovias BR-116/PR e SC, são esperados cerca de 200 mil veículos transitando entre a sexta-feira e a terça-feira, o que representa um movimento em média 14% maior se comparado a dias normais. A concessionária prevê movimento maior na sexta-feira a partir das 16h, no sábado entre 8h e 20h e no retorno do feriado na terça-feira após o meio-dia.

