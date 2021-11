O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta segunda-feira (22) o projeto de lei que cria o vale-gás para famílias de baixa renda no país. Aproximadamente 14,6 milhões de pessoas devem ser beneficiadas. A proposta foi aprovada pelo Congresso em outubro.

O auxílio será destinado para beneficiários inscritos no CadÚnico com renda familiar mensal por pessoa menor ou igual a meio salário mínimo, ou que tenham entre seus membros, residentes no mesmo domicílio, quem receba o benefício de prestação continuada (BPC).

O programa irá subsidiar o valor correspondente a 50% do preço do botijão de gás de cozinha de 13 Kg a cada dois meses. O auxílio será pago, preferencialmente, à mulher responsável pela família.

Os pagamentos serão realizados junto com o benefício do Auxílio Brasil, antigo Bolsa Família.

Quem tem direito ao vale-gás?

Terão acesso ao vále-gás as famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico), com renda familiar mensal por pessoa menor ou igual a meio salário mínimo nacional (R$ 550). Além disso, famílias que tenham entre seus membros residentes no mesmo domicílio quem receba o benefício de prestação continuada da assistência social, o BPC. A lei estabelece que o auxílio do vale-gás será concedido ainda “preferencialmente às famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência”.

