Com o horizonte à frente de grandes shows em Curitiba nos próximos meses, o cuidado com golpes nos arredores dos espaços de eventos na cidade deve ser redobrado. No início do mês, por exemplo, uma quadrilha “montou” um serviço falso de estacionamento valet em frente ao estádio do Palmeiras, em São Paulo, cobrou pela atividade ilegal e ainda furtou sete carros de luxo durante o show do grupo americano Maroon 5, na capital paulista.

Curitiba também será palco de grandes apresentações em 2022, como o show do Kiss no próximo dia 28 de abril, na Pedreira Paulo Leminski; o concerto da banda de rock Metallica (07/05), no Estádio Couto Pereira; e a apresentação do grupo pop norueguês A-ha, na Arena da Baixada (25/07). Mas quais são os cuidados dos donos de automóveis e como se defender em casos como o do furto em São Paulo?

Como identificar

De acordo com a diretora do Procon-PR, Claudia Silvano, não é fácil identificar “logo de cara” se o serviço de valet é licenciado pela prefeitura, mas alguns indicadores podem facilitar a vida do consumidor.

“Existe uma lei estadual desde 2016 que obriga essas empresas a emitir documentos que informem ao motorista em qual local o veículo foi estacionado, com informações que auxiliem o cliente”, afirma. “Além disso, é aconselhável também exigir a documentação desses estabelecimentos, pois com um número de CNPJ já é possível checar diretamente com a prefeitura se aquele serviço é legal e confiável”, acrescenta Silvano.

A lei citada por ela também prevê que as companhias possuam seguro para eventualidades, como incêndios, furtos, roubos e colisões no perímetro. Existe também uma lei municipal que regulamenta esse tipo de ofício.

“Outra dica importante para o consumidor é conferir a quilometragem do carro ao entregar o veículo ao manobrista, para que não haja dúvidas em caso de utilização inadequada do automóvel”, completa a diretora do Procon.

