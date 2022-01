Um acidente envolvendo uma van e um caminhão deixou duas pessoas feridas na BR-277, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, na tarde desta quinta-feira (20). A colisão aconteceu na altura do km 59, sentido Curitiba.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhão, que estava parado nas imediações do posto da PRF, iniciou manobra de saída, quando a van colidiu na sua traseira.

LEIA TAMBÉM:

>> Rodízio na RMC economizou bilhões de litros de água, quase o dobro do Passaúna

>> Ômicron muda protocolo de isolamento e de sintomas da covid-19 em Curitiba

Uma das vítimas, passageiro da van, ficou preso nas ferragens e precisou ser socorrido pela aeronave do Corpo de Bombeiros até o Hospital do Rocio, em Campo Largo. O motorista da van sofreu uma fratura no tórax e foi encaminhado ao Hospital Cajuru, em Curitiba, por uma ambulância do Siate.

A rodovia chegou a ficar totalmente interditada às 15 horas para o atendimento das vítimas, mas foi liberada por volta das 16 horas.

Web Stories