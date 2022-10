Neste domingo (16), Athletico e Coritiba se enfrentam para mais um clássico Atletiba, válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo que a justiça tenha determinado torcida única a pedido dos clubes e da polícia, vândalos travestidos de torcedores se enfrentaram em alguns pontos da Grande Curitiba. Várias pessoas ficaram feridas.

As imagens abaixo mostram um dos confrontos, realizados no bairro Cachoeira, próximo à divisa com Almirante Tamandaré. É possível ver torcedores com barras de ferro e pedaços de madeira nas mãos, assim como disparando fogos de artifício uns contra os outros.

Você pode acompanhar a cobertura completa do clássico Atletiba no UmDois Esportes. Clique para acompanhar!

Veja mais imagens dos confrontos

+ Império Alviverde x Os Fanáticos. pic.twitter.com/F99MUKVQKn — Ritmo de Torcida (@ritmodetorcida) October 16, 2022