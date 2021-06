Desde o início da pandemia da covid-19, os preços dos alimentos vêm comprometendo cada vez mais os orçamentos das famílias. Por isso, é aconselhável pesquisar o valor de itens como óleo de soja, arroz, leite longa vida e da carne.

Nos supermercados de Curitiba, segundo levantamento do Clique Economia da Prefeitura, a variação de preços de 12 gêneros alimentícios chega a 202% de um estabelecimento para outro.

O levantamento, realizado na última segunda-feira (31), compreende: óleo de soja, arroz parbolizado, leite longa vida integral, carne bovina, feijão preto, açúcar refinado, farinha de trigo, macarrão espaguete, extrato de tomate, biscoito cream cracker, café e ovos médios.

O acompanhamento do Clique Economia é feito diariamente em supermercados da capital. Por conta da bandeira vermelha, o levantamento neste momento está sendo feito em sete estabelecimentos (normalmente, são 16 locais).

“Muitos supermercados fazem promoções diárias, levando a essas grandes variações. Por isso, é importante que as pessoas façam a comparação dos preços de alimentos”, orienta Adriano Cardoso da Silva, coordenador do Clique Economia, serviço vinculado à Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN).

Lista

Entre os itens monitorados, o preço do sal apresentou a maior variação para um mesmo produto: 202,02%. O pacote de 1 quilo do alimento foi encontrado por valores entre R$ 0,99 e R$ 2,99 em diferentes supermercados.

Outro produto com grande alta é o macarrão espaguete com ovos. O pacote de 500 gramas apresentou variação de 126,13% entre um estabelecimento e outro (com preços entre R$ 1,99 e R$ 4,50 para um mesmo produto). No caso do pacote de 500 gramas do café a vácuo, a diferença de um mesmo produto chegou a 118,44% (entre R$ 4,99 e R$ 10,90) e do biscoito cream cracker variação de 112,46% (entre R$ 3,29 e R$ 6,99).

No caso do feijão preto (1kg), a diferença de preços era R$ 5,35 e R$ 10,90 (103,74%). Em relação à carne bovina patinho (1kg), a variação chegou a 96,34% entre os pontos pesquisados (de R$ 28,98 a R$ 56,90).

Já o arroz parboilizado (5 quilos) foi encontrado em diferentes supermercados com variação de 71,11% de preço (entre R$ 16,89 e R$ 28,90) e açúcar refinado (5kg) apresentou variação de preço de 67,98% (entre R$ 11,90 e R$ 19,99).

Serviço

Lançado no início de março de 2021 pelo prefeito Rafael Greca, o Clique Economia é uma evolução do antigo serviço (Disque Economia) da Prefeitura. A plataforma pode ser acessada pelo Curitiba APP ou diretamente pelo site, que tem visual moderno e intuitivo, oferecendo gratuitamente um amplo conjunto de funcionalidades. São mais de 700 itens diferentes pesquisados diariamente nos supermercados da capital.

Variação de preços de um mesmo produto entres os supermercados pesquisados:

Produto Menor preço Maior preço Variação

Ovos brancos médios (1dz) R$ 4,99 R$ 7,99 60,12%

Farinha de trigo (5kg) R$ 11,98 R$ 19,50 62,77%

Extrato de tomate (340gr) R$ 3,49 R$ 5,79 65,90%

Leite longa vida integral (1L) R$ 2,98 R$ 4,99 67,45%

Açúcar refinado (5kg) R$ 11,90 R$ 19,99 67,98%

Arroz parboilizado (5kg) R$ 16,89 R$ 28,90 71,11%

Carne bovina patinho (1kg) R$ 28,98 R$ 56,90 96,34%

Feijão preto (1kg) R$ 5,35 R$ 10,90 103,74%

Biscoito cream cracker (400 gr) R$ 3,29 R$ 6,99 112,46%

Café a váculo (500 gr) R$ 4,99 R$ 10,90 118,44%

Macarrão espaguete (500gr) R$ 1,99 R$ 4,50 126,13%

Sal (1kg) R$ 0,99 R$ 2,99 202,02%

Fonte: Gerência de Planejamento de Gestão de Projetos da SMSAN

Pesquisa feita 31 de maio de 2021.