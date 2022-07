A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) confirmou mais três casos de Monkeypox, conhecida popularmente como varíola dos macacos, em Curitiba. Com esses números, são seis ocorrências confirmadas no Paraná, todos residentes em Curitiba.

As últimas três oficializações de varíola dos macacos em Curitiba são de homens de 25, 28 e 29 anos, que tiveram recentemente em São Paulo. As amostras dos então casos suspeitos foram coletadas e encaminhadas ao Laboratório Central do Estado (Lacen/PR), responsável pela articulação com o Ministério da Saúde para envio ao Laboratório de referência para casos de doença, em São Paulo. Veja aqui quais foram os outros casos já confirmados da varíola dos macacos em Curitiba.

Há ainda, outros 10 casos em investigação nos municípios de Curitiba (4), São José dos Pinhais (1), Pinhais (1), Ponta Grossa (1), Cascavel (1), Maringá (1) e Londrina (1).

Que doença é a Varíola dos Macacos?

A varíola do macaco é uma doença viral e a transmissão entre humanos ocorre principalmente por meio de contato com lesões de pele de pessoas infectadas ou objetos recentemente contaminados. A infecção causa erupções que geralmente se desenvolvem pelo rosto e depois se espalham para outras partes do corpo. Os principais sintomas envolvem febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, linfadenopatia, calafrios e fadiga.

Como é a transmissão da Varíola do Macaco?

Segundo o Instituto Butantan, a transmissão da Varíola dos Macacos ocorre por contato próximo com lesões, fluidos corporais, gotículas respiratórias e materiais contaminados, como roupas de cama. E, segundo o órgão de saúde, a transmissão humano para humano está ocorrendo entre pessoas em contato físico próximo com casos sintomáticos.

Como tratar a Varíola dos Macacos

A varíola geralmente é autolimitada, ou seja, pode ser curada com o tempo e sem tratamento, mas pode ser grave em alguns indivíduos, como crianças, mulheres grávidas ou pessoas com imunossupressão devido a outras condições de saúde.