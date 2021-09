Guardas municipais tiveram uma surpresa ao guincharem um Ford Fiesta Sedan ano 2007/2008 no bairro Hauer nesta tarde de segunda-feira (27). O Grupo de Trânsito (GPTran) da Guarda Municipal verificou que o veículo possui multas e débitos quase três vezes o valor do próprio carro.

De acordo com a tabela Fipe, o carro custa em torno de R$ 20 mil. O veículo guinchado acumulou R$ 79,3 mil em débitos. Deste total, mais de R$ 72,5 mil eram de multas acumuladas desde o ano de 2014 por infrações como avançar o sinal vermelho do semáforo, trafegar acima da velocidade permitida para a via, falar ao celular e por estacionamento irregular.

LEIA TAMBÉM:

>> Pneu de ônibus estoura e deixa pedestres e passageiros feridos em Curitiba

>> Mais de 90 mil alunos voltam às aulas 100% presenciais nas escolas municipais de Curitiba

Além dessas práticas, o fator decisivo para que o veículo acumulasse esse montante foi a não indicação de condutor para as infrações anteriores flagradas. Registrado em nome de pessoa jurídica, o carro teve os débitos multiplicados pela aplicação da multa por Não Identificação de Condutor (NIC) – conforme previsto no artigo 257, parágrafo 8º do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Pela manhã, outro veículo grande devedor foi removido com o guincho por uma equipe de agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) no bairro Portão. Por lá, uma caminhonete Hyundai Santa Fé estacionada em local e horário proibidos pela sinalização foi guinchada. O veículo somava R$ 13,3 mil em débitos, dos quais R$ 5,1 mil em multas.

Nas últimas horas, o GTran ainda removeu na região central uma moto Yamaha/XT por estar sem placa de identificação e um Chevrolet Prisma estacionado na contramão de direção.

No ano

Uma moto fiscalizada no Pinheirinho foi o veículo recordista em débitos removido neste ano pelas equipes municipais – acumulava R$ 145.999 em valores devidos.

Todos os veículos que não tenham as pendências resolvidas e que não sejam retirados pelo proprietário no período de 60 dias do pátio da Setran podem ser leiloados. As condições para liberação do veículo podem ser conferidas no site.

Web Stories