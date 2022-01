Uma falha na busca feita por motoristas que querem pagar o IPVA 2022 PR está dando o que falar nas redes. Basta o dono do veículo colocar os dados do Renavan no site do Detran PR que a falha aparece na sequência: Veículo não encontrado. Mas o que pode estar acontecendo?

O pagamento do IPVA 2022 foi liberado nesta terça-feira (04) e muita gente já foi atrás do boleto para tentar fazer o pagamento do imposto deste ano, que pode ser feito à vista, com desconto de 3%, ou parcelado em até cinco vezes, com vencimentos em janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Veja aqui o tira dúvidas completo do IPVA 2022 PR.

Mas e sobre a falha, como dar sequência se o site do Detran PR não encontra o veículo? A Tribuna foi atrás e cobrou a Secretaria de Estado da Fazenda sobre o erro. Segundo o órgão, na última segunda-feira (03) foram realizadas as últimas atualizações, já programadas desde dezembro, para que todos os serviços programados estivessem no portal. “Nesta terça-feira (04) o portal apresentou algumas instabilidades de acesso, devido ao novo sistema. Alguns ajustes estão sendo feitos para que nos próximos dias a situação volte ao normal”, disse a secretaria.

O órgão reforçou que esta falha na qual o veículo não foi encontrado pode ter ocorrido em alguns casos por conta da instabilidade do sistema. A dica é que o dono do veículo tente fazer a pesquisa novamente em outro momento.

