O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) determinou a restrição do tráfego de veículos pesados na travessia de ferry boat da Baía de Guaratuba, no Litoral do Estado, durante o Carnaval. A medida se mostra necessária diante da situação emergencial pela qual vem passando o serviço nos últimos meses.

Das 14h de sexta-feira (25/02) até às 14h de quarta-feira (02/03) será permitida apenas a travessia de veículos leves (motos, automóveis e pick-ups), veículos de emergência, veículos oficiais e ônibus de transporte coletivo intermunicipal (linhas metropolitanas).

A decisão se deve à expectativa do aumento de volume de tráfego no período de Carnaval, bem como recomendações da Capitania dos Portos do Paraná e da atual operadora da travessia, contratada emergencialmente.

Problemas na travessia

Em julho deste ano um Ferry Boat que fazia a travessia em Guaratuba ficou à deriva por 45 minutos, deixando motoristas apreensivos e incomodados. A razão daquela vez foi uma quebra hidráulica em uma das balsas.

Desde que houve a troca da empresa responsável pela concessão os usuários têm demonstrado insatisfação com o serviço. A Tribuna mostrou ainda em abril a reclamação dos motoristas com o tempo de espera para efetuar a travessia, com filas que em dias comuns poderiam chegar a uma hora. A empresa chegou a ser acionada pelo Departamento de Estradas e Rodagem para presta esclarecimentos. A Prefeitura de Guaratuba também cobrou providências.