Com a proximidade da Black Friday, o Procon de São José dos Pinhais (SJP), região metropolitana de Curitiba, publicou orientações aos consumidores para evitarem golpes na hora de ir às compras.

A Black Friday é um dia em que os lojistas realizam uma série de promoções para atrair compradores. É o dia que, normalmente, inaugura a temporada de compras natalinas.

O objetivo da divulgação de informações pelo Procon/SJP é que o consumidor realize suas compras com segurança, evitando “dores de cabeça” que podem chegar em caso de compras frustradas.

Confira as dicas

Faça uma lista do que você quer e precisa

Para aproveitar uma promoção na Black Friday (ou várias delas) com sabedoria, é fundamental ter organização, planejamento e saber priorizar o que você quer. Compre aquilo que você deseja de verdade e não só porque “tá barato”.

Pesquise sobre as lojas com Black Friday

No Brasil, existe um “ranking” das 15 lojas com as melhores notas em preço, entrega, atendimento e facilidade de compra. É só checar as vencedoras nos anos anteriores do “Prêmio Black Friday de Verdade”.

Compare preços

Pense no cenário do dia da Black Friday, com diversas lojas bombardeando os consumidores com apelos irresistíveis. É um desafio e tanto saber se o que está sendo comprado tem mesmo o melhor valor e as condições de pagamento mais interessantes.

Cuidado com o preço do frete

Uma forma muito comum de os vendedores tentarem enganar os consumidores é dar um bom desconto no produto, mas compensar essa quantia no preço do frete.

Confira a segurança do site

Na hora de fazer as compras da Black Friday, a segurança não pode ficar em segundo plano. Então, sempre verifique se o site em que você está obedece a alguns requisitos básicos de segurança.

A primeira dica para garantir um ambiente seguro é observar se há um símbolo de cadeado na barra de endereço no alto à esquerda. Isso significa que suas informações permanecerão privadas e não há risco de vazamento de dados.

Outra forma de conferir se o site é seguro é ver se no endereço do site o HTTP tem a letra S, ficando dessa forma: HTTPS://nomedosite.com.br

Para ficar ainda mais seguro, atualize o seu programa de antivírus e crie uma senha exclusiva para aquele site — nada de repetir senhas que você usa para acessar seus e-mails, redes sociais, entre outros.

Prefira pagar no cartão de crédito

O cartão de crédito pode ser um grande aliado para te proteger das fraudes da Black Friday.

Se o site que você quer comprar só aceita pagamento em boleto, abra o olho! Pode ser cilada. Essa é uma forma muito comum de golpe: você paga o boleto, o site desaparece e você fica sem o seu produto e sem o seu dinheiro.

Então, vale a pena usar o cartão de crédito para evitar qualquer dor de cabeça! Inclusive, sabia que clientes Neon têm à disposição um cartão virtual exclusivo para compras online? Isso protege seus dados e confere mais segurança às transações.

Ele funciona em compras de débito ou crédito (se você tiver essa função habilitada), sendo perfeito para aproveitar as ofertas.

Cuidado com o prazo de entrega

Já que você está se planejando para a Black Friday, pode ser que você queira aproveitar os descontos para comprar um presente de aniversário para alguém, por exemplo, ou então adiantar as compras de Natal. Então, lembre-se de conferir se o produto vai chegar a tempo.

Com a alta das vendas, os Correios e transportadoras ficam superlotados, e muitas lojas aumentam os prazos de entrega. Também observe a diferença entre dias úteis e dias corridos na hora de calcular o prazo.

Preste atenção nas condições de troca e garantia

Liquidações costumam trazer mudanças nas políticas de troca e devolução de muitas lojas.

Por isso, é essencial olhar cuidadosamente os termos e condições, tirar dúvidas pelo atendimento da loja e só comprar após ter certeza de que sua compra está protegida, mesmo em caso de o produto apresentar algum defeito.

Denuncie os golpistas

Encontrou um espertinho querendo aplicar golpes? Recebeu um e-mail suspeito? Não pense duas vezes e denuncie imediatamente para o PROCON. Tire prints das telas ou fotos da loja e encaminhe para os órgãos de proteção ao consumidor.

Canais de reclamação e denúncias

E-mail: procon@sjp.pr.gov.br

Telefone/WhatsApp: (41) 3283-6160