A agenda deste fim de semana nos espaços da Fundação Cultural de Curitiba está cheia de atrações para todos os gostos, como oficina de colagem, exposição nova, roda de dança, mostras de filmes. Quase toda a programação desta sexta (18), sábado (19) e domingo (20) tem entrada de graça, alguns precisam de inscrição.

Sexta-feira, 18

Os destaques da programação do fim de semana começam nas artes visuais, com a oficina de colagens do projeto Seres da Ilha Desconhecida, com o artista Adriano Catenzaro, autor e ilustrador do livro O Mistério da Ilha Desconhecida.

Nesta oficina, o artista mostrará como transformar embalagens de papel, que iriam para o lixo, em seres que habitam a misteriosa ilha desconhecida. O evento acontece às 19h, na Gibiteca, com inscrições gratuitas.

Ao lado da Gibiteca fica o Museu de Fotografia de Curitiba, que tem uma nova exposição. Com o nome de Natureza, a instalação de Mariana Canet apresenta uma variada coleção de fotos do meio ambiente brasileiro, com algo inusitado: elas são expostas costuradas em sacas de café. A mostra pode ser visitada de terça a domingo.

Sábado, 19

Este vai ser o último fim de semana para visitar a exposição Reencontros em 22, no Muma – Museu Municipal de Arte do Portão Cultural. A mostra traz trabalhos relacionados ao modernismo, na reunião de uma turma egressa de 1987 da Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Ela pode ser visitada gratuitamente, até o dia 24 de março, de terça-feira a domingo, das 10h às 19h.

Ainda no sábado, o público vai poder participar do clube de leituras urgentes com o livro Morangos Mofados, às 19h. O debate da obra acontece gratuitamente, para maiores de 16 anos, na Casa da Leitura Wilson Bueno.

Domingo, 20

No domingo, a roda de danças circulares sagradas com Conchita tem inscrições abertas para o público. Na Casa Hoffmann, às 9h30, serão ensinadas e dançadas músicas de todos os povos.

A dança circular sagrada é um resgate dos costumes ancestrais e também contemporâneos, com passos simples e respeito à individualidade de cada um.

Já a Cinemateca recebe o último dia da mostra de filmes da semana da Francofonia 2022. O evento, que começa no sábado e traz a exibição gratuita de filmes franceses, seguida de bate-papo com professores da Aliança Francesa de Curitiba.

Agenda do fim de semana da Fundação Cultural de Curitiba

LITERATURA

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS

Dia 18 (sexta-feira) – 14h

Casa da Leitura Walmor Marcellino (Rua Lupionópolis, s/nº, Vila Tecnológica – Casa 12 – Sítio Cercado)

Livre

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS

Dia 19 (sábado) – 15h

Casa da Leitura Manoel Carlos Karam (Rua Batista Ganz, 453 – Santo Inácio)

De 2 a 12 anos

Casa da Leitura Hilda Hilst (Av. Prefeito Maurício Fruet, 2150)

A partir de 5 anos

TARDE DE HISTÓRIAS NA BUENO

Dia 19 (sábado) – 15h

Casa da Leitura Wilson Bueno (Av. Rep. Argentina, 3430 – Água Verde)

A partir de 5 anos

CLUBE DE LEITURAS URGENTES – MORANGOS MOFADOS

Dia 19 (sábado) – 16h

Casa da Leitura Wilson Bueno (Av. Rep. Argentina, 3430 – Água Verde)

16 anos

CINEMA

CINECLUBE DO ATALANTE – Portal do Paraíso

Dia 19 (sábado) – 15h

Cinemateca (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1174 – São Francisco)



MOSTRA DE FILMES DA SEMANA DA FRANCOFONIA 2022

Dias 19 e 20 (sábado e domingo) – 19h30 (dia 19); 16h e 19h (dia 20)

Cinemateca (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1174 – São Francisco)

MOSTRA INDICADOS AO OSCAR

DIAS 18, 19 e 20 (sex, sáb e dom) – 19h

Cine Passeio (R. Riachuelo, 410 – Centro)

Pago

ARTES VISUAIS

OFICINA DE COLAGENS “SERES DA ILHA DESCONHECIDA”, COM ADRIANO CATENZARO

Dia 18 (sexta-feira) – 19h

Gibiteca (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 533)

Inscrições: 33213282

JOÃO TURIN: O OFÍCIO DO ESCULTOR

Dias 6 a 27 (domingos)

10h30 e 15h30

Memorial Paranista (R. Mateus Leme, 4700 – São Lourenço)

Livre

Inscrição: https://www.sympla.com.br/memorialparanista

DANÇA

RODA DE DANÇAS CIRCULARES SAGRADAS COM CONCHITA

Dia 20 (domingo) – 9h30 às 11h30

Casa Hoffmann (R. Dr. Claudino dos Santos, 58 – São Francisco)

25 vagas

Livre

Inscrições: contatocasahoffmann@gmail.com

CIRANDA PAVILHÃO ÉTNICO

Dia 20 (domingo) – 10h30 e 11h30

Memorial de Curitiba (Rua Claudino dos Santos, 79 – Largo da Ordem)

MÚSICA

MURILLO DA RÓS E ORQUESTRA À BASE DE SOPRO

Dias 19 e 20 (sáb e dom) – 18h30

Capela Santa Maria (R. Conselheiro Laurindo, 273 – Centro)

Ingressos: minhaentrada.com.br ou no local – R$30



JULIÃO BOÊMIO QUINTETO

Dia 19, sábado – 20h

Rua da Cidadania Fazendinha/Portão (R. Carlos Klemtz, 1.700 – Fazendinha)

Livre

RODA DE SAMBA COM MÚSICOS CURITIBANOS

Dia 20, domingo – 11h30

Conservatório de MPB (R. Treze de Maio, 571 – São Francisco)

Livre

VIOLA QUEBRADA

Dia 20, domingo, 20h

Rua da Cidadania Fazendinha/Portão (R. Carlos Klemtz, 1.700 – Fazendinha)

Livre

EVOCAÇÃO PARA CURITIBA 329 ANOS – MUSICAL

Dia 19 (sábado) – 15h

Teatro da Vila (R. David Xavier, 451 – CIC)

Livre



EXPOSIÇÕES

REENCONTROS EM 22

Dias 18, 19 e 20 (sex a dom) – 10h às 19h

Portão Cultural (Avenida República Argentina, 3.430 – Portão)

NATUREZA

Dias 18, 19 e 20 (sex a domingo)

Sexta das 9h às 18h – Sábado e domingo, das 12h às 18h

Museu da Fotografia, Solar do Barão

(Rua Pres Carlos Cavalcanti, 533 – Centro)

Livre

UNDERGROUND ILUSTRADO 3

Dias 18, 19 e 20 (sex a dom)

Sexta das 9h às 18h – Sábado e domingo, das 12h às 18h

Gibiteca (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 533)

Livre