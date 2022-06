A programação para o Dia dos Namorados já começou nos shoppings de Curitiba. E, de acordo com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio), o crescimento de vendas deve chegar a 25%. De olho no consumidor, além de ofertas, os shoppings terão prêmios e programações especiais. Confira:

Shopping Mueller

Para celebrar o amor, o Shopping Mueller usou como referência os restaurantes mais charmosos de Londres e as icônicas estações de metrô. Com ambientação inédita, inspirada em um restaurante localizado na Tower Bridge, dez charmosos iglus de madeira são o cenário para o 1º Festival Mueller Bom Gourmet.

Além da experiência gastronômica na área do rooftop, a instagramável passarela do Shopping Mueller foi transformada em uma autêntica estação de metrô londrino. Dentro do shopping, a simulação de uma clássica cabine telefônica londrina integra o cenário, juntamente com um painel com imagem da ponte em frente à London Eye, a roda gigante de Londres.

Quem optar por comprar o presente de Dia dos Namorados no Shopping Mueller, também pode concorrer a duas viagens para Londres, para 2 pessoas cada uma delas. Cada R$ 500 em compras dá direito a um cupom para concorrer. A promoção é válida de 1º a 12 de junho e as notas fiscais devem ser apresentadas no posto de trocas no piso L2. O espaço foi inspirado na livraria do filme Um Lugar Chamado Notting Hill.

Shopping Jardim das Américas

A Promoção “Amor Meu Grande Amor”, em vigor desde o dia 20 de abril, permanece até 14 de junho. A cada R$ 200,00 em compras, o cliente pode trocar seus cupons fiscais no Posto de Trocas localizado no 1º Piso, ou através do App do Shopping Jardim das Américas – este valendo cupom em dobro. Serão sorteados prêmios de R$ 2 mil cada e 2 super prêmios no valor de R$ 5 mil. Os últimos sorteios de R$ 2 mil acontecem nos dias 03 e 10 de junho. Já os sorteios de R$ 5 mil acontecem no dia 14 de junho.

ParkShoppingBarigui

No ParkShoppingBarigüi a cada R$ 300 em compras, os clientes ganham um número da sorte para concorrer a um Toyota Corolla Altis Hybrid. E com R$ 600 em compras, o cliente ganha uma caixa com três vinhos da Lovin’Wine, marca gaúcha de vinhos premium em lata. A promoção segue até o dia 13/06.

Para garantir a caixa da Lovin’, basta realizar compras nas lojas e quiosques participantes e cadastrar suas notas fiscais no super app Multi. O cadastro será realizado exclusivamente via aplicativo.

Para concorrer ao carro, o cliente pode acumular quantos números da sorte conseguir, e clientes MultiVocê Gold têm direito a números da sorte em dobro. O sorteio será realizado no dia 18/06 pela Loteria Federal.

Shopping Estação

A campanha do Shopping Estação será em parceria com a Serra Verde Express. A partir de 27 de maio, até o dia 12 de junho, o passeio de trem do Pôr do Sol pela Serra do Mar será vendido pela metade do preço via Assistente de Compras do shopping.

O passeio sai de Curitiba e os passageiros vão de van ou ônibus pela Estrada da Graciosa até Morretes. Ao chegar na cidade, é possível conhecer todas as belezas locais, os casarios coloniais, lojas de artesanato e a típica culinária local. Para fechar o dia, é hora de embarcar em um dos passeios de trem mais lindos do mundo.

Para adquirir os pacotes com 50% de desconto basta chamar a Assistente de Compras do Shopping Estação no WhatsApp 41 98869-3105 ou acessar pelo link taplink.cc/shopping_estacao. A quantidade é limitada.

