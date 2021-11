A magia natalina está no ar! As casas e ruas ganharam luzes e o Papai Noel já apareceu em seu Expresso de Natal. Nesse ano, o bom velhinho vai receber a todos diretamente de seu ônibus, estacionado no Bosque Municipal de Pinhais. O veículo, cedido pela Expresso Azul, é o mesmo no qual milhares de pessoas embarcam todos os dias para chegar ao seu destino com segurança.

“É muito gratificante comemorar esse momento com a população. Junto com o ônibus e o Papai Noel, trazemos a esperança e a alegria de fim de ano. A ação reforça o compromisso que a empresa tem com a sociedade”, contou Lessandro Zem, diretor administrativo da Expresso Azul.

Até o dia 23 de dezembro, com visitação aberta e gratuita de quarta a sexta-feira, das 18h às 21h, e aos sábados e domingos das 17h às 21h, a população pode conferir de pertinho o Expresso de Natal.

“A economia está sendo retomada, os eventos aos poucos também estão voltando, então, temos motivos para celebrar, apesar de estarmos vivendo tempos difíceis. Parabenizo os servidores responsáveis pelas atrações de Natal, e também agradeço aos parceiros, como a Expresso Azul”, declarou Marli Paulino, prefeita de Pinhais.

A Expresso Azul convida a toda a população a prestigiar o Expresso de Natal e a Campanha Natal Iluminado de Esperança de Pinhais.