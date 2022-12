Uma grande operação coordenada pela Polícia Rodoviária Federal, DENIT e DER foi montada para minimizar os problemas ocasionados pelos deslizamentos de terras que aconteceram nas últimas semanas das BRs 376 e 277, que ligam Curitiba ao Litoral do Paraná e a Santa Catarina. O movimento, à primeira vista, surtiu um efeito positivo, já que poucos congestionamentos foram registrados nas estradas na manhã deste sábado (24).

Na BR-277, o tráfego de todos os veículos de carga articulados, como carretas, cegonhas e bitrens, será proibido entre os km 30 e 60, na região da Serra do Mar, de forma escalonada (sempre apenas em um sentido) entre os dias 23 e 26 de dezembro, e também entre 30 de dezembro e 2 de janeiro de 2023.

Na BR-376, a restrição vai acontecer nos dois sentidos da rodovia. O bloqueio acontece na praça de pedágio de Garuva (SC) e no Posto da PRF, em Tijucas do Sul

