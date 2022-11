A semana começa com tempo instável em Curitiba e região, sem grandes mudanças com relação ao final de semana. Ou seja, as temperaturas mais amenas devem continuar marcando presença.

Para esta segunda-feira (28), segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o céu fica encoberto com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia na capital.

As temperaturas em Curitiba devem variar pouco. Conforme o Simepar, a mínima prevista é de 15° C, com máxima de 19º C.

O tempo deve permanecer assim em Curitiba e região pelo menos até a próxima quarta-feira (30).

Chuva no Litoral

De acordo com o Simepar, a chuva nas praias paranaenses devem ser mais intensas até a quarta-feira. De acordo com a previsão, O Litoral segue sob alerta do Simepar com previsão de acumulado de volume de chuva acima dos 200 mm. O alerta está valendo desde o sábado (26) até a quarta.

Veja o alerta do Simepar no Twitter