Fim de semana será de tempo firme em Curitiba, mas vem chuva por aí. Faltando pouco mais de um mês para o início do verão, o sábado (19) será de bastante sol e temperaturas agradáveis. De acordo com as previsões do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o tempo segue aberto em todas as regiões do Paraná até o domingo (20), quando a chuva começa a se fazer presente em alguns pontos do estado.

Na capital, os próximos dias serão de sol, com um friozinho logo ao amanhecer e temperatura se elevando ao longo do dia. No sábado, a previsão indica mínima de 12° C e máxima de 21° C, com sensação de mais calor devido ao sol firme.

No domingo, o calor aparece com mais força e os termômetros podem chegar aos 24° C em Curitiba.

Chuva

A partir de terça-feira (22), as nuvens estarão mais presentes e a chuva deve chegar à região de Curitiba. Apesar disso, as temperaturas ficarão mais elevadas, com máximas de 26° C na segunda-feira (21) e 27° C na terça-feira.

Litoral

No litoral do estado o tempo segue aberto até pelo menos terça-feira. Com temperaturas ligeiramente mais elevadas do que as registradas e Curitiba. Já no interior paranaense as temperaturas seguem acima dos 30° C nas regiões norte, noroeste e oeste, com chuvas ocasionais no domingo e mais forte a partir de segunda-feira.