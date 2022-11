O tempo em Curitiba e região neste sábado (12) deve se manter semelhante ao que se viu na sexta-feira (11). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o ambiente atmosférico ainda segue favorável ao desenvolvimento de muitas áreas de chuva, em função do tempo abafado. A previsão vale para diversas regiões do Paraná.

De acordo com a previsão, as temperaturas em Curitiba seguem um pouco mais elevadas, com o tempo podendo ficar mais abafado à tarde. Na capital, segundo o Simepar, a máxima prevista para o dia é de 25º C, com mínimas em torno de 15º C.

Com essa variação de temperaturas, o tempo se mostra agradável para este primeiro dia do feriado prolongado da Proclamação da República. Porém, a possibilidade de pancadas de chuvas isoladas permanece valendo, por causa da umidade presente.

Outras regiões

Ainda conforme o Simepar, pancadas de chuvas são esperadas, podendo vir acompanhadas de descargas elétricas em diversas regiões paranaenses. “Há também condições mais evidentes para ocorrência de tempestades entre as faixas Oeste e Norte do Estado”, informou a instituto.

