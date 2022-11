O sol deve estar mais presente em Curitiba e região nesta terça-feira (15), data em que se comemora o da Proclamação da República. Segundo o Simepar Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), um ar mais seco avança sobre o Paraná e o calor deve predominar em praticamente todas as regiões.

Em Curitiba, de acordo com a previsão do tempo, a máxima prevista para esta terça-feira é de 23º C. Já a mínima deve girar em torno dos 14º C.

Conforme o Simepar, além do sol, o destaque também vale para a grande amplitude térmica. Mesmo o dia começando mais fresco, “ao longo do dia as temperaturas se elevam rapidamente, com ênfase entre as faixas oeste e norte do Estado”.

Em Maringá, por exemplo, no Norte do Paraná, a máxima prevista é de 28º C, com mínima de 17º C.